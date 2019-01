Reyes, 16:15..., un cartel muy grande

Plato suculento en el Ramón Sánchez-Pizjuán para darle el pistoletazo de salida al año 2019. El Sevilla se mide al Atlético de Madrid, los dos equipos que más tiempo han ejercido como perseguidores de ese Barcelona que encabeza la tabla clasificatoria en estos momentos. Es, además, el día de los niños, la festividad de los Reyes Magos, el litigio está fijado para las 16:15, una hora ideal para combatir el frío de esta época en enero, aunque difícil en esta festividad por las comidas y demás, y todo conduce, por tanto, a un cartel de los más grandes que se pueden componer en estos momentos en la Liga española.

Será un test de mucha altura, pues, para la tropa de un Pablo Machín que deberá estrujarse una vez más la sesera para sacar un equipo realmente competitivo en esta exigente cita. No en vano, Franco Vázquez y Mercado no podrán participar por esas absurdas sanciones disciplinarias que los dos argentinos se ganaron a pulso por protestar la segunda tarjeta que no le mostró Hernández Hernández a Nyom en el último Leganés-Sevilla. Por cierto, para los malpensados ambos se incorporaron en la fecha prevista, un día después que sus compañeros pero dentro del plan inicial, a los entrenamientos y las tarjetas que se ganaron a pulso nada tenían que ver con la prolongación de sus vacaciones en el verano de su país natal.

Pero ni eso siquiera puede disculparlos, tanto Mercado, primero, como Franco Vázquez, después, han sido sancionados esta semana por sendas acciones que protagonizaron con el primer tiempo ya finiquitado y cuando no eran necesarias para nada las protestas. Son dos bajas de mucho peso, sobre todo si el danés Kjaer no está a tope pese a su recuperación, dado que en ese caso el centro de la defensa quedaría muy debilitado y Machín debería recurrir a Gnagnon o a Amadou para completar su trío de zagueros habitual con Carriço y Sergi Gómez.

Es el primer problema para el entrenador soriano, pero no es el único. Tampoco se sabe cómo estará Jesús Navas en el carrilero derecho precisamente ante el Atlético, que fue el equipo ante el que sufrió el palaciego su primer problema en el sóleo. Hasta ahí, más o menos hace un año, el conjunto entonces entrenado por Vincenzo Montella estaba jugando como los dioses al fútbol en el arranque del último Sevilla-Atlético liguero, pero con la lesión del ya entonces lateral derecho todo se fue al traste y Diego Costa y compañía incluso protagonizaron una goleada para quitarse el mal sabor de la eliminación copera sólo semanas antes. Habrá que ver el estado físico con el que llega Jesús Navas después de los mimos que recibe por parte de médicos, fisioterapeutas, readaptadores y preparadores, ya que su presencia en el costado derecho suele tener una enorme trascendencia.

El equipo de Machín debe jugar con toda la paciencia del mundo para hacerle daño a la tropa de Simeone y no verse sorprendido nunca

En caso de no dar el ok finalmente, el problema sería algo menor debido a que Promes ha cumplido sobradamente cada vez que ha jugado en ese puesto. Si llamaba la atención la ausencia de Aleix Vidal en la lista de 18. Promes, por tanto, se convierte en la alternativa lógica, como Roque Mesa debe ser el encargado de ocupar el puesto de Franco Vázquez en el interior izquierdo y ayudar desde ahí a Banega en la recuperación del balón y en la salida al ataque. Ya lo hizo, y muy bien por cierto, en la última comparecencia casera contra el Girona cuando el Mudo también estaba sancionado por acumulación de amonestaciones.

El Atlético está este año mejor en ataque que en defensa y Andre Silva y Ben Yedder deben aprovechar sus opciones

En el resto de los futbolistas que escogerá Machín, salvo algún problema de última hora, no habrá la menor duda y se pueden recitar de memoria. Aquí también es posible incluir un inciso respecto a la planificación deportiva. El entrenador sevillista tendrá también una baja, la de Muriel, aunque sólo haya sido para empeorar la calidad de los entrenamientos y para completar la relación de 18 convocados, pues el colombiano rara vez era titular. Pero sí hay que señalar que Caparrós y sus ayudantes aún no han sido capaces de ponerle a algún nuevo futbolista al técnico a sus órdenes pese a que era una tarea cantada desde que el 31 de agosto se cerrara el mercado veraniego.

Ese día, cuando se descartaba un gasto mayor del necesario en Portu y cuando se optaba a pensar con sosiego los puestos a reforzar, quedaba más que claro que este Sevilla necesitaba más fondo de armario en su plantilla. El entrenador ha cumplido, a día de hoy, de sobras con su cometido, ya que sólo el Barcelona y el Atlético lucen más puntos en su casillero que su equipo cuando arranca el año 2019. ¿Se puede decir lo mismo del club en su misión de ponerle los mimbres necesarios a su disposición? Cuando se alcanza el 6 de enero y tiene lugar la primera comparecencia oficial de 2019, con el Atlético en el otro rincón, es evidente que no. Los datos no mienten y los sevillistas afrontan esta pelea con un elemento menos que en 2018, de ahí la entrada del jovencísimo Bryan.

En fin, son las cosas de las planificaciones y demás, pero mientras tanto Machín demuestra su solvencia y hoy tratará de seguir haciéndolo contra un Atlético que el año pasado se le dio bien con el Girona, pues empató en los dos partidos contra un rival muy superior. Con Banega, Andre Silva, Ben Yedder, Sarabia y compañía a sus órdenes su aspiración es subir un peldaño más para que este Sevilla siga soñando en 2019.