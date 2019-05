Quincy Promes promete una segunda temporada con un mejor rendimiento, después de una primera campaña que, entre la adaptación al club, los cambios de sistema de Pablo Machín y Joaquín Caparrós, y las distintas posiciones en las que ha jugado, no ha rendido como él esperaba. "Tenía expectaciones más altas en mi primer año, no me voy bien pero tampoco mal", dijo ante los medios del club desplazados a Tanzania.

Aun así, el extremo diestro terminó la temporada 18-19 con 49 partidos oficiales jugados con el Sevilla, tres goles y nueve asistencias de gol, unas cifras considerables. Con todo, el futbolista, espera una mejoría palpable en su segundo año en España, según dijo: "He jugado mucho fuera de mi lugar pero seguro que el segundo año va a ser mucho mejor".

Por necesidad, por lesiones de sus compañeros y también por el sistema de carrileros de Machín, Promes se ha visto obligado a jugar muchos partidos fuera de su posición, que es la de extremo izquierdo a pierna cambiada. Ahí es donde despuntó en el Spartak de Moscú y por ello lo fichó Caparrós para el Sevilla, aunque ese puesto específico tenía poco encaje en el 3-5-2 de Machín.

Si bien en su primer partido de Liga como titular, ante la Real Sociedad, sí actuó en su posición natural, posteriormente se vio obligado a hacerlo como carrilero izquierdo, e incluso como lateral izquierdo. También lo ha hecho como segundo punta, una posición que conoce de la selección holandesa.