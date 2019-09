Julen Lopetegui ha atendido a la prensa desde la ciudad deportiva, horas antes del entrenamiento del Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Muy pronto, quinta jornada, llega un partido de los grandes de la temporada, la visita siempre atractiva del Real Madrid adobada con muchos matices, el liderato, el pasado madridista de Lopetegui, Reguilón, Chicharito... El guipuzcoano ha querido centrar el discurso en su equipo al ser preguntado por qué Real Madrid espera: "Nos tenemos que centrar más en qué Sevilla se va a presentar, en qué vamos a hacer nosotros en el partido. Enfrente vamos a tener un equipo extraordinario, con un talento espectacular en todas las líneas y que nos va a obligar a dar nuestra mejor versión más si cabe"

El entrenador del Sevilla insistió en esa idea de la mejor versión: "Tendremos que tratar de hacer un gran partido en todos los aspectos. Y pongo la atención y la energía en lo que nosotros podemos hacer".

En ese sentido, Lopetegui quiere seguir viendo al Sevilla que sabe lo que quiere, esté enfrente el rival que esté. "Contra el rival que sea siempre me gusta ver un equipo que sepa atacar y que sepa defender, que sepa interpretar los momentos del partido y también los matices del rival. Cada rival tiene matices y hay que estar preparados para atacarles bien y para defenderles bien. En eso nos centramos, sabiendo de la calidad que tendremos enfrente". ¿Pero va a verse algún matiz distinto por ser el Madrid el rival? "Bueno, veremos mañana. Pero somos un equipo bastante reconocible, y siempre hay matices y la alineación se verá mañana".

Primera gran noche en el Sánchez-Pizjuán

La dinámica positiva del Sevilla y al visita del Real Madrid ofrece a Lopetegui su primera gran noche en Nervión: "En el Sánchez-Pizjuán todas son grandes noches, porque el ambiente que existe es único, extraordinario, irrepetible en ningún lado. Y eso nos da energía, nos da fuerza. Claro que el rival es el Real Madrid y lo que supone para cualquier equipo jugar contra el Real Madrid importa, pero nosotros vamos a tratar de darle normalidad. Nosotros queremos los tres puntos y vamos a por los tres puntos, y para eso sabemos que tenemos que hacer bien las cosas ante un grandísimo rival y con la energía de nuestro público, que seguro que va a ser incondicional".

Su reciente pasado madridista no supone para él una extramotivación. "Para el entrenador del Sevilla no hay extras, porque ser entrenador del Sevilla es maravilloso y ojalá pueda serlo muchos años. Son tres puntos más, sabemos que es el Real Madrid y la repercursión que tiene, pero vamos a darle naturalidad".

Por ello quiso quitarse protagonismo. "Siempre tengo un buen recuerdo de todos los cllubes donde he entrenado o jugado, siempre me quedo con lo positivo. A partir de ahí mi único ánimo es ejercer bien mi profesión y ganar los partidos. Mañana no va a ser una excepción y los protagonistas van a ser los jugadores, no los entrenadores".

Al margen del favoritismo

Desde Madrid se le está dando al Sevilla el papel de favorito. Pero Lopetegui se mantiene al margen de eso. "Diga lo que diga, seréis vosotros los que pondréis los adejtivos. Si poner un adjetivo me diera un gol o un punto te lo compraría, pero no es así. Los partidos son como los melones, hasta que no los abres no sabes cómo son. Y para eso lo que tenemos que darle al partido es lo mejor de nosotros mismos. De nada vale darle al partido una condición previa porque viene el Real Madrid. El Real Madrid es un grandísimo equipo y nosotros también".

Chicharito o De Jong

Preguntado sobre si piensa en Chicharito como posible relevo de De Jong, el guipuzcoano no dio pistas, lógicamente. "Barajo varias posibilidades y estamos en ello, veremos cómo recuperan los jugadores, lo valoraremos todo hasta mañana. Hay pequeños matices que considerar y tenemos que esperar a mañana para tenerlo claro al cien por cien". ¿Y qué le parece la repercusión mediática del gol de Chicharito? "No son cosas que pueda controlar. La repercusión mediática que a mí me gusta es la de que alaben a mi equipo, que el equipo esté en una buena línea, y que sea un equipo sólido que intente hacer las cosas bien. Luego, a partir de ahí, las individualidades siempre están detrás del equipo".

Margen de mejora y consolidación de ideas

En mitad de septiembre el Sevilla ya tiene un sello clarísimo. "Sí, pero esto acaba de empezar y claro que tenemos un margen de mejora, y hay que consolidar lo que has hecho bien, porque el hecho de que las hayas hecho bien durante un tiempo no garantiza que las sigas haciendo. Con buenos resultados es más fácil, pero tenemos que estar siempre muy atentos para intentar ayudar al equipo para mejorar en todos los aspectos".

Rotaciones positivas en Qarabag

Por último, vio positiva la respuesta de los futbolistas que jugaron, siendo menos habituales, el jueves en Azerbaiyán. "Sin duda, que los chicos estén preparados para cuando suene el despertador es importante. Todos los partidos que tenemos y vamos a tener van a requerir de la presencia de todos y que estén preparados y tengan buena mentalidad es importante, y así tiene que seguir siendo. Cuantos más problemas tenga el entrenador en ese sentido mucho mejor"