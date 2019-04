El Sevilla comenzó ayer a preparar el partido de este jueves ante el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo hizo con la pequeña novedad de la vuelta a los entrenamientos de Sarabia. En cambio, Jesús Navas, Gonalons y Andre Silva no saltaron al césped, ya que cada uno atraviesa distintos procesos de recuperación. El palaciego sufre una fuerte contusión en la rodilla derecha; el francés causó baja en el derbi por daño en el aductor derecho;y el portugués arrastra molestias en el tendón rotuliano.

Sarabia no viajó a Getafe después de terminar con una pequeña sobrecarga el entrenamiento del Jueves Santo. El Viernes Santon ni siquiera se ejercitó, aunque el club especificó en su nota que era por precaución, debido a esa sobrecarga. Es decir, no estaba descartado con baja médica, pero el cuerpo técnico prefirió no forzarlo ante los dos partidos seguidos de esta semana, ante el Rayo el jueves en Nervión (19:30) y en Montilivi el domingo con el Girona (14:00).

En cuanto a Jesús Navas, su contusión fue producto de la dura entrada de Djene, que fue expulsado por la misma después de que Mateu revisase la jugada a instancias del VAR. El central del Getafe le clavó los tacos en la rodilla. El futbolista prometió esforzarse para jugar el jueves, pero es seria duda, igual que Gonalons. El francés se cayó de la convocatoria momentos antes del derbi por un problema en el aductor y está pendiente de evolución. Y Andre Silva es el que más fácil lo tiene, en teoría.