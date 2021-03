Castro: "No vendimos en verano y tampoco en invierno, eso es ambición"

José Castro realizó un profundo análisis de la actualidad del Sevilla en la televisión oficial del club en el que recordó los "grandes esfuerzos económicos" en dos temporadas "anómalas" por la pandemia. Y también recordó que el club sigue esforzándose para cumplir con los proyectos de remodelación del estadio y la ciudad deportiva.

La oferta por En-Nesyri del West Ham en enero, por ejemplo, fue rechazada, como también lo fue la de Koundé en agosto. "Esta ventana de invierno no era quizás la adecuada para vender a jugadores importantes, porque queremos hacer una temporada importante terminando lo mejor posible. Hemos llegado a la semifinal de Copa, hemos pasado a octavos de la Champions eliminándonos un equipo poderoso… Es cierto que hubo ofertas, pero tenemos claro que no vamos a cambiar nuestra forma de proceder en cuanto a algo que nos ha ido siempre bien, pero hay momentos en los que podemos permitirnos el poder decir no a ventas determinadas con la ilusión de hacer disfrutar a los nuestros con el mejor equipo posible".

El dirigente utrerano habló largo y tendido sobre la relativa necesidad de vender a futbolistas. "Hubo ofertas, pero las desechamos. El Sevilla no se siente obligado a vender, no hemos vendido en verano, diciembre ni en la ventana anterior e incluso hemos sido el que más ha comprado. A eso se le puede llamar economía saneada, pero más que eso lo llamo ambición con todas las letras, porque eso es lo que te permite hacer un esfuerzo económico para seguir la rueda. Si entendemos que hay que vender a un jugador porque creamos que su venta nos va a hacer crecer, la haremos, pero eso es una cosa y otra es que estemos obligados a ello".

La Champions como rutina: "Lo único en lo que podemos pensar es en la curva de Valladolid. Es evidente que esta semana ha sido importante, pero cuando se consiguen las cosas es en el mes de mayo. Hay que ser ambicioso, por qué no vamos a soñar para conseguir los puntos necesarios para que sea la Champions, como digo, el campamento base. Si en vez del cuarto quedas el tercero tienes más dinero en televisión, tienes la posibilidad de jugar la Supercopa de España… nosotros no podemos mirar ni para abajo ni para arriba, sólo podemos seguir la curva del próximo partido para seguir sumando".

La renovación de Jesús Navas: "Que todo el mundo esté tranquilo, creo que Jesús Navas es patrimonio del club. Podemos disfrutar de un grupo extraordinario con una ambición que el club le ofrece, pero Navas es distinto, acaba los partidos y te cuenta todo. Tiene el estadio de la ciudad deportiva porque es parte de nosotros y se lo ha ganado".

Elogios a Julen Lopetegui: "Sólo tengo palabras buenas del entrenador. Es un extraordinario entrenador y estratega, uno de los mejores entrenadores de Europa y es posible que del mundo y creo que tenemos que estar orgullosos de poder disfrutar de un entrenador como Lopetegui, que además es de pensar y sentir en sevillista. Con independencia de que es raro en su forma de ser, tenemos que estar orgullosos de haber podido hacerle un contrato mayor porque creemos que es un entrenador de futuro para seguir consiguiendo cosas importantes. Con este entrenador líder en el vestuario y extraordinario en lo suyo estamos super contentos, tenemos que estar orgullosos de tener un Julen en nuestra entidad y en nuestra vida. Lo pongo el primero y no con demagogia, depende también de los momentos y aquí le dimos el calor que necesitaba, con una gran experiencia dilatada y llegando a un club en el que somos igual o más exigentes que él".

Monchi y el crecimiento programado: "Sin duda, creo que el de Monchi fue el mejor fichaje, fundamental para el crecimiento de la entidad. Además de ser el mejor en lo suyo, tenemos la ventaja y la suerte de que es de los nuestros, trabajando con ese aporte de que le duele la entidad y estamos disfrutando de un tipo ejemplar que es capaz de hacer los que otros no ven".

Un proyecto asentado y creciente: "Es verdad que vivimos un momento complicado, pero porque las bases están puestas y no vamos a salirnos un ápice del camino que tenemos trazado y teniendo la suerte de que nos acompaña un personal extraordinario como son los empleados del Sevilla FC en todas las áreas. Partiendo de la base de estar varios años consecutivos en la máxima competición continental y crecer económicamente, esto nos hará ser más fuertes y poder llegar a otros objetivos más importantes a los que ahora no podemos optar".

El estadio, tercer anillo y cubierta: "Tenemos la intención de hacer un tercer anillo y la cubierta, pero hay que tener paciencia y bajo mi presidencia haremos todo los esfuerzos posibles para tener el mejor estadio posible siempre y cuando no se merme la plantilla del Sevilla FC, porque lo primero es tener el equipo más competitivo posible para poder hacer realidad los sueños que tenemos".

La ciudad deportiva: "En la ciudad deportiva tenemos un plan extraordinariamente ambicioso, la intención era cerrar el Estadio Jesús Navas con otras dos gradas del mismo estilo, pero la pandemia nos ha parado un poco y estamos buscando las soluciones económicas posibles para comenzar en no más de un mes una pradera con cuatro campos de fútbol para uso exclusivo del primer equipo, una zona independiente también para ellos y ese edificio donde irán los nuevos vestuarios modernos, la clínica y una parte de hotel. Es algo que vamos a comenzar muy pronto, porque de alguna forma tenemos que dar ejemplo de crecimiento y queremos ser una empresa que impulse de nuevo las obras. No sólo queremos que la gente vea que somos un ejemplo deportivo, sino también económico y con hechos. Cuando hay gente que se piensa mucho las cosas, nosotros vamos a empezar uno de esos proyectos con los pies en el suelo, pero con la máxima ilusión y seriedad".