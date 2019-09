El Sevilla ha presentado este mediodía el proyecto global de la ampliación y renovación de la ciudad deportiva, que pasará a llamarse Campus deportivo y empresarial José Ramón Cisneros Palacios, sobre un presupuesto de 20 millones de euros, que hay que sumar a los 10 millones ya invertidos en las reformas ya realizadas, como el estadio Jesús Navas, más otros 15 millones ya invertidos en las reformas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El proyecto tiene un plazo previsto de unos cuatro años como máximo para la entrega de la obra completa, aunque se irá realizando por distintas fases. La idea es separar los edificios y las infraestructuras de la cantera del primer equipo y la cantera.

"Somos el pentacampeón de la UEFA Europa League, el tercer equipo español que más veces se ha clasificado para Europa y más títulos tiene en este siglo y queremos reflejar toda esa grandeza en nuestras instalaciones", dijo en la presentación del proyecto José Castro, que dio unos primeros números: "En la ciudad deportiva ya llevamos gastados entre 9,5 y 10 y la inversión para lo que habéis visto 20 millones más. Y en el estadio llevamos gastados unos 15 millones de euros".

"Es el reflejo del crecimiento imparable de la entidad", añadió, antes de afirmar que es una apuesta suya personal. "Querría que mi gestión y la de este consejo de administración fuese recordada por la modernización de las instalaciones. Mi apuesta personal por modernizar el estadio y la ciudad deportiva es y va a seguir siendo inequívoca".

Castro presumió de un proyecto que ve acorde a la altura del Sevilla. "Vamos a tener una ciudad deportiva a la altura del Sevilla Fútbol Club, que ya es altura. Va a ser el corazón del club, donde va a estar la actividad diaria de todos los equipos del Sevilla, y aquí estará todo el movimiento del club. Y tenemos que ponerla acorde a nuestra entidad".

El proyecto, edificio a edificio

En primer lugar, según explicó Santiago Balbontín, el arquitecto responsable del proyecto total, hay tres claves, o tres fases de la reurbanizción y construcción:

Nuevo edificio y área exclusiva para el primer equipo.

Terminación del estadio Jesús Navas.

Urbanización de todo el recinto de la ciudad deportiva.

Balbontín explicó que los 260.000 metros cuadrados del solar de la ciudad deportiva actual serán reurbanizados dedicándose 60.000 metros cuadrados para el primer equipo y 200.000 metros cuadrados para la cantera, en la zona del actual estadio Jesús Navas. De ellos 140.000 metros cuadrados de urbanización y habrá 1.000 metros cuadrados de nuevo viario, ya que la zona de la cantera tendrá dos accesos, uno el habitual del tráfico rodado y otro peatonal desde la pasarela del Metro de Sevilla.

Edificio del primer equipo

Tendrá un programa funcional, con una residencia de jugadores en la que habrá 40 habitaciones individuales para los futbolistas, para los técnicos, con gimnasio independiente, vestuarios, comedor… todo aislado completamente del resto de la cantera. Tendrá una superficie construida de 6.500 metros cuadrados, con tres campos de entrenamiento, más el estadio Jesús Navas. El primer equipo usará en exclusividad estos cuatro campos en el programa rutinario de entrenamientos. El edificio incluye 60 plazas de aparcamiento en el sótano y otros 60 en superficie.

Monchi explicó así la pretensión del Sevilla. "La idea con el nuevo edificio del primer equipo es centralizar y ampliar si cabe el trabajo del primer equipo en la ciudad deportiva. Vamos a dar un paso importante, porque va a permitir tener a los jugadores desde la mañana hasta la tarde, reuniones y mil cosas, que hoy con el espacio que tenemos se nos queda escaso, para que viva más profesionalmente aquí. Es un pequeño escalón para poder tener una residencia propia, para poder descansar, para no tener que irse si tiene que seguir aquí, muchas posibilidades que nos va a dar ese edificio para el primer equipo".

El área de cantera

Sería el resto de toda la ciudad deportiva, con dos accesos, el de tráfico rodado, y otro peatonal que conecta con el Metro de Sevilla. Tendrá 1.000 plazas de aparcamientos, en previsión de los partidos en el estadio Jesús Navas. Y contendrá los cinco campos de césped natural y tres campos de césped artificial que están actualmente ya en funcionamiento.

El estadio Jesús Navas, ampliación y terminación

La grada principial ya está realizada y en uso, es la llamada grada Jesús Navas. Una vez terminado tendrá una superficie total de 20.000 metros cuadrados (el Ramón Sánchez-Pizjuán tiene 31.000 metros cuadrados), con una capacidad de 6.500 espectadores y capacidad de oficinas para 500 empleados, en dos plantas. La grada Jesús Navas, con tres plantas, tiene actualmente para 200 empleados.

En la grada de Preferencia, ya en uso, tiene vestuarios en la planta baja, la sala de prensa, el centro médico; y en la planta primera están las oficinas de los técnicos de fútbol, ya en funcionamiento. Esta grada está terminada con 5.000 metros cuadrados construidos.

La grada de Fondo, enfrente y por hacer, también tendrá 5.000 metros cuadrados y albergará en su planta baja las instalaciones de SFC Radio y TV y las oficinas departamentos de presidencia, consejo de administración y todo lo que no sean departamentos de fútbol. En total cabrán 250 empleados entre las dos plantas.

En la grada de Gol Norte será un gran centro logístico de almacenes, para ropa, archivo, comida y otros usos de almacenamiento.

En la grada de Gol Sur irá un pabellón cubierto, para fútbol siete, convirtiéndose en la pieza que divide el área cantera y el área del primer equipo. Tendrá uso para el primer equipo en días de lluvia o por decisiones técnicas, que incluye también gimnasio, piscinas para rehabilitación y otras instalaciones deportivas. También será un pabellón multiusos para Juntas de Accionistas, Fieles de Nervión y otros usos sociales.

En las esquinas entre las cuatro gradas irán pequeños edificios para salas de prensa, cafetería, federación de peñas, veteranos, cafeterías, mantenimiento, etc, sobre 3.000 metros cuadrados construidos.

"No soñamos, actuamos"

Tras la visualización de un vídeo con el lema "no soñamos, actuamos", el presidente José Castro abundó en la explicación del proyecto. "Entendemos que es un hito importante para la sociedad. Queremos cambiarle el nombre y se llamará Campus deportivo y empresarial José Ramón Cisneros Palacios". El nombre será respetado del presidente que inició en los años 70 estas instalaciones. "El estadio va a quedar para los partidos, pero el corazón de la sociedad será aquí, en la ciudad deportiva. Llevamos haciendo un tiempo un esfuerzo y hoy queremos presentaros el Sevilla del futuro", dijo el utrerano.

Según el dirigente, no se trata de vender humo, ni mucho menos. "Cuando hablamos del Sevilla del mañana no lo decimos como una palabra de marketing ni para que el sevillista se ponga contento", dijo, y justificó: "Para mejorar deportivamente tenemos que tener unas instalaciones de primer nivel, y es un objetivo que se ha propuesto este consejo de administración y hemos acometido desde 2015 la reforma del estadio, candidato a sede de la final de la UEFA Europa League 2021. Y lo vamos a hacer sin que afecte al rendimiento del objetivo primordial de la sociedad, que es el primer equipo. Somos ambiciosos en el campo, pero también fuera de él".

Plazos del proyecto: cuatro años máximo

Castro cree que en cuatro años puede estar terminada toda la obra en la nueva ciudad deportiva. "No hemos parado después de terminar esta grada en la que estamos. El primer proyecto (edificio del primer equipo) lo tenemos aprobado en cuatro meses aproximadamente y a partir de ahí iremos haciendo el resto, va a continuar por fases, por capacidad, no ya económica, sino de personal. Calculamos que en cuatro años máximo puede estar todo terminado. Ya sabemos que las obras, con los permisos y demás, se suelen alargar. Tenemos pedida la licencia desde enero".

Ampliación del estadio, 100 millones de euros

Preguntado por el tercer anillo, cifró la obra en 100 millones de euros y un plazo mucho más largo por estudiar. "Estamos haciendo obras en nuestro estadio. Entendemos y somos optimistas para tener la final de la Europa League 2021. No menos de 10 millones de euros nos hemos gastado allí y tenemos la idea de hacer un tercer anillo, que es algo complicado, es algo de envergadura, y requiere de un estudio previo, si encima del segundo anillo, si por fuera… Pero son proyectos que están en marcha. No me atrevo a hablar de fechas ni tiempos. Estamos en ello y estamos hablando de no menos de 100 millones de euros y es algo que está en estudio".

¿Cómo se compatibiliza ese gran proyecto con el presupuesto para el primer equipo? "En los últimos años el club ha tenido beneficios durante muchas temporadas y financiación ya realizada para no tener ningún tipo de problemas para las obras que queremos realizar", replicó el presidente del Sevilla.

Conversaciones para ampliación en Isla Menor

Castro reconoció que el Sevilla está estudiando una futura ampliación para la cantera en Isla Menor, sobre 11 hectáreas de terreno. "Nuestro proyecto no para, y es verdad que hay conversaciones con el Ayuntamiento de Dos Hermanas, para que nos aporten zonas para una ciudad deportiva ampliable para escalafones inferiores, pero aún no hemos llegado a ningún acuerdo. Y creemos que podemos tener una parcela para crecer en ese sentido".

La compatibilización con los ingresos para lo deportivo están garantizados, según indicó. "Los ingresos en un porcentaje importante son del primer equipo. El esfuerzo que hemos hecho este año en el primer equipo ha sido importante, tanto como para pensar que hemos tenido ingresos suficientes para poder llevar a cabo todo esto, y no dudamos de que así será".

Lopetegui, encantado

Julen Lopetegui está al tanto de todo y deseando poder disfrutar cuanto antes del nuevo edificio del primer equipo, según dijo el presidente del Sevilla. "El entrenador está encantado con el proyecto y esperemos que esté muchos años para que pueda disfrutarlo. El edificio del primer equipo va a ser el primero en ser construido y está proyectado para empezar a ejecutarse dentro de cuatro meses".