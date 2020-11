Lopertegui: "El Krasnodar está hecho para ganar la liga rusa"

Julen Lopetegui ha analizado la situación del Sevilla y las sensaciones del equipo antes de recibir este miércoles al Krasnodar en la tercera jornada del Grupo E de la Champions League. El entrenador sevillista ha querido centrar su discurso en la importancia del partido y en las cualidades del rival, aunque no ha podido pasar por alto la racha de su equipo de tres partidos ligueros perdiendo, inédita desde que está en Nervión.

"El Krasnodar está hecho para ganar la liga rusa, está muy consolidado durante mucho tiempo y con jugadores de mucho nivel. El día del Chelsea hasta el segundo penalti que les pitan podía ir ganando perfectamente. El partido es de máxima dificultad, el que piense lo contrario está en otra realidad futbolística", ha querido advertir Lopetegui.

El apoyo de la cúpula del club es significativo, pero no quiere decir que haya crisis. "Suelen hacerlo, están aquí diariamente, casi siempre. No es algo extraordinario. Las situaciones finales son en mayo, y ponen a cada equipo en cada lugar que merecen, y mientras hay un camino muy duro en el que unas veces las cosas salen muy bien y otras haciéndolo bien no salen. Las notas llegan en mayo. Hacemos las cosas de muy buen grado, y afrontamos todo, las bajas o lo que sea, como lo que somos, un equipo con ambición, con ilusión y con ganas de seguir creciendo".

Equipo muy reconocible y los detalles a mejorar: "Nosotros somos un equipo muy reconocible, igual que en la Liga, pero por circunstancias puntuales los pequeños detalles han caído en contra. Hemos jugado todos los partidos con actitud, con querer jugar en campo contrario, dominando situaciones. Pero nos han castigado sin haber sido dominados ni superados por el rival. Es algo que tenemos que mejorar, y cada detalle y cada minipartido dentro de los partidos son definitivos".

Un Sevilla dominador que no escucha elogios: "Hemos cambiado muy poco. Pero esto es fútbol y a veces siendo superiores no consigues el objetivo Pero vamos a seguir trabajando, lo que se habla o no se habla, de Liga o lo que sea, no tiene tanta afectación a nivel interno. No lo controlamos ni nos afecta, nos centramos en el trabajo de cada día. Vuelve la Champions. Un equipo complicado enfrente, porque si alguien vio el partido del Chelsea pudo ver que pudo ganarlo, hasta esos detalles que lo desequilibraron".

La carga física, en positivo: Físicamente tenemos la suerte de jugar un partido de cada tres días, es una suerte que nos hemos ganado por quedar cuartos, y a través de la Europa League hubiéramos entrado igual. Tenemos la ilusión de jugar la Champions. Tenemos que esperar también que nos puedan ayudar los que están lesionados, cuantos más nos puedan ayudar, mejor. Y mientras tenemos que ir con la exigencia de jugar cada tres días. Hay un matiz entre la Champions y la Europa League en las primeras fases, y hay que asumirlo de muy buen grado. Estamos ilusionados por jugar cada tres días".