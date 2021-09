Sevilla-Levante, el 24 de octubre, primer partido con el estadio al 100% del aforo

La nueva medida aprobada por el Consejo Interterritorial de Salud este miércoles sobre la ampliación de los aforos de los estadios al aire libre el 100% significará que el Ramón Sánchez-Pizjuán podrá abrir sus puertas a todos sus abonados, ya sin restricciones ni inscripciones previas. Sucede que la medida, restringida en principio al mes de octubre, al término del cual será revisada, afectará muy poco a los abonados sevillistas: sólo dos partidos de los seis que disputará su equipo.

Concretamente, no será hasta el fin de semana del 24 de octubre cuando jugará como local el Sevilla. Hasta el partido ante el Levante no podrán disfrutar los abonados sevillistas de las nuevas medidas, en las que seguirá vigilándose especialmente las "medidas no farmacológicas", es decir, uso de mascarillas en todo momento, movilidad controlada, prohibición de fumar, comer y beber... y recomendación de que sólo acuda, por el momento, el público local y abonado.

Durante el mes de octubre, cuando entra en vigor el levantamiento del aforo restringido, el Sevilla juega cuatro partidos a domicilio y sólo dos en casa y ya al final de mes: el referido ante el Levante, de la décima jornada, y el Sevilla-Osasuna, de la duodécima, para el último fin de semana del mes entrante. En medio de ambos está la visita al Mallorca, el miércoles 27 de octubre, en teoría. Ninguno de estos partidos tiene aún los horarios fijados.

El primer partido que juega el Sevilla con el 100% del aforo permitido será en Granada, el domingo a las 21:00. Luego, el segundo fin de semana de octubre hay parón por selecciones. Posteriormente, el Sevilla visita de forma consecutiva la Cleta, el domingo 17 a las 16:15; y en la Champions al Lille, el miércoles 29, a las 21:00, antes del referido Sevilla-Levante (24 octubre), el Mallorca-Sevilla (26 de octubre) y el Sevilla-Osasuna (31 de octubre) que cierran el mes y que no tienen aún horarios definidos.

Calendario de octubre