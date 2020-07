Lopetegui: "Habernos metido en Champions nos da sensación de justicia"

Julen Lopetegui ha ofrecido una extensísima rueda de prensa en la que ha hablado del gran logro de la Champions y en la que ha puesto su mirada en el próximo objetivo: el tercer puesto. Ha elogiado a su grupo humano y también la capacidad ofensiva de la Real Sociedad. Así como ha referido su buena relación con los estamentos del Sevilla, un club "de máxima exigencia, tremendamente eficaz, pero fluido". "Es una gran alegría, una sensación de haber conseguido estar donde el club y todos queríamos estar, donde es difícil estar. Y tenemos una sensación de justicia. Hemos estado casi toda la temporada en posiciones de Champions, salvo dos jornadas y había que rematarlo", ha dicho sobre el éxito de la clasificación matemática para la Liga de Campeones.

El entrenador del Sevilla ha querido ensalzar el trabajo y el sacrificio de toda la plantilla en un contexto inédito, muy condicionado por los factores externos: "En un escenario complejo, diferente, todos hemos vivido una situación de excepcionalidad importante, hemos tenido que ejercer nuestra profesionalidad de la mejor manera posible y en ese aspecto estamos más que contentos con la actitud, con la mentalidad de un grupo humano fantástico. Y al final han tenido su premio. Desgraciadamente no siempre el trabajo va de la mano de los premios. Y esta vez ha sido así".

El foco, en la Real Sociedad y el tercer puesto: "Dicho esto, ahora tenemos que centrarnos en terminar lo mejor posible. Nos ilusiona alcanzar el tercer puesto, por qué no, tenemos esa sana ilusión y mañana tenemos un partido bonito, muy exigente ante un gran equipo, y tenemos que prepararnos bien".

Desbancar al Atlético de la tercera plaza: "Sin duda que nos ilusiona. Tenemos esa ambición, el equipo es ambicioso de por sí, el club es ambicioso de por sí. Tenemos la ilusión de poder conseguir ese tercer puesto, con la tranquilidad de haber conseguido la clasificación para la Champions, que es importante y merecida para los jugadores. Han hecho un grandísmo esfuerzo durante toda la temporada, han trabajado una barbaridad. Y tenemos que seguir igual. Queremos seguir en ese camino, el ser un equipo en todos los sentidos y tenemos que seguir siéndolo en el más amplio sentido de la palabra".

¿Europa League en la mente? "Te mentiría si te dijera que de reojo no la miras. Pero la mejor manera de mirar a Europa es competir bien e intentar terminar bien. Y eso es lo que vamos a hacer. Respecto a las lesiones, te puedes lesionar entrenando, en cualquier momento. Y salvo que haya riesgos por molestias vamos a darle naturalidad a todo y vamos a afrontar la exigencia de este partido como procede, y con la ilusión de conseguir un buen resultado para poder sumar y podernos acercar a ese tercer puesto que tanto nos ilusiona".

El reconocimiento del club

Lopetegui ha sido preguntado por el respaldo del club en momentos difíciles, y también por otros asuntos como los elogios de José Castro o Monchi a su labor. Y ha devuelto las flores en forma de reconocimiento a la capacidad de exigencia y de trabajo del Sevilla.

Apoyo en los momentos difíciles: "El fútbol de élite es así, sin sufrimiento no existe gloria. Eso es así para todos los clubes, hay momentos difíciles, de sufrimiento. Estamos hablando de la élite, de la Liga más importante del mundo. Y todos son complejos. En esos momentos claro que he sentido el apoyo del club, en ningún momento he tenido una sensación contraria a esa. Tenemos la tranquilidad de saber que para conseguir los objetivos hay que pasar momentos de sufrimiento. Para conseguir objetivos importantes todos los equipos pasan por ahí, es la única manera de conseguirlo".

Elogios y nivel de exigencia del club: "Como diría alguno, mucha azúcar, y tenemos objetivos importantes… El club lo veo igual que lo veía. Es un club de máximo nivel, de máxima exigencia, internamente es un club tremendamente eficaz, pero a su vez fluido, con una capacidad importante y muchísima gente trabajando de forma muy eficaz y muy ejecutiva. Eso no es fácil. Y luego transmiten desde el principio esa exigencia. Y lo admitimos de buen grado, es la única manera de conseguir los objetivos, exigirte cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas".

Como si hubiera nacido en Nervión... "A lo de Nervión ya te puedo decir que una parte de mi corazón se va a quedar en Nervión seguro, aparte del club por el cariño de Sevilla, de la ciudad y de su gente. Eso ha calado muy hondo en mi familia… También es importante que la familia sea feliz, eso ayuda bastante. A partir de ahí, el azúcar ya termina, tenemos que centrarnos en San Sebastián. Siempre hay que pensar que lo mejor está por venir, y trabajar para que venga, siempre con esa ilusión".

Séptima clasificación de Champions en este siglo: "No es sencillo. El club se ha metido en Champions siete veces, algunas veces por ganar la Europa League y otras por clasificación directa. Tiene mucho méritod. Y eso obedece a una muy buena estructura, a una buena planificación deportiva y a un conocimiento importante para que esa planificación se pueda llevar a cabo. Muchas veces la palabra planificación queda en el aire por la presión que existe en todos los estamentos futbolísticos. Y eso puede ser un motivo importante para que el Sevilla tenga ese éxito en las competiciones europeas".

Preparar una plantilla para la Champions: "Con Monchi hablo todos los días, muchísimas veces, más que con mi mujer evidentemente. Se tomarán las decisiones. Si alguien no para de trabajar es Monchi. Veremos cómo se conforma la plantilla del año que viene. Pero la exigencia de la Champions y la Liga es compleja, más que convivir con la Europa League, y hay que prepararse, claro, estoy de acuerdo".

El cariño de la afición

También ha sido preguntado si cree que se ha ganado el cariño de la afición, que en un principio dudaba de su idoneidad, por los resultados. "Siempre he sentido el cariño de la afición, sinceramente, no te puedo decir otra cosa, desde que he llegado al Sevilla, lo he sentido en la calle o cuando he convivido con sevillistas. Siempre he sentido ese apoyo, igual que los jugadores. Eso no significa que durante la temporada pueda haber momentos...", explicó.

Momentos de crítica y exigencia: "Las aficiones son soberanas y y es normal que proteste y no estén conformes. Eso es un punto de exigencia también importante para los profesionales, es un punto de referencia que a todos nos hace tener las orejas para arriba y lo considero hasta positivo muchas veces. En ese aspecto no tengo ninguna duda del cariño de la afición sevillista hacia mí".

Reconocimiento a su labor sobre otros prejuicios: "Todo ese tipo de situaciones, informaciones y prejuicios que pueden existir vienen de situaciones que uno no maneja. Uno lo que maneja es el trabajo del día a día, en todos los sitios donde hemos estado, con la misma ilusión y profesionalidad. Y ahora con la alegría de haber conseguido un objetivo importante para el club y también para nosotros, por supuesto. Pero nada más, no me paro a pensar si la gente me conoce más o menos. Después de una temporada es normal que me conozcan mejor y espero que estén satisfechos con nuestro trabajo. Bueno, satisfechos, no; que estén contentos. Para estar satisfechos hay que seguir optando a lo máximo y el Sevilla no para".

Lo deportivo: objetivos pendientes

Tras ese reparto de lo que calificó como exceso de azúcar, volvió la mirada a la realidad deportiva, con ilusión por conseguir otras altas metas: "Vamos a afrontar estos dos partidos y luego a pensar en la Europa League. Tenemos retos muy bonitos por delante. Preferimos mirar lo bueno que está por venir más que lo que ya hemos hecho".

Rotación dentro de la competitividad: "En estos nueve partidos post confinamiento ha habido rotación, cada partido hemos cambiado mínimo a tres y máximo hasta seis o siete jugadores en cada alineación, porque el equipo lo requería. Y en este caso trataremos de sacar el mejor equipo dentro de las circunstancias. Hay muchas variables y tomaremos la decisión en base a lo que veamos mañana. Pero con el objetivo de ir a competir con la Real Sociedad y con la sana intención de conseguir los tres puntos en un escenario complejo.

Vaclík aún no está; satisfacción con Bono: "Tomas mañana no estará, el domingo no sabemos. Es una lesión que hay que ver día a día, aguanta bien el dolor y convive muy bien con las molestias y hay que ser optimistas. Con Bono estamos muy contentos. En un momento importante de la temporada lo hemos requerido y él ha demostrado que estaba preparado y nos está ayudando como esperábamos y como él merece por el comportamiento y el trabajo que ha tenido".

Nota al equipo: "Al final las notas se ponen en junio, en este caso en julio. Tenemos un equipo con una capacidad de trabajo importante, le pondría la nota máxima en ese aspecto. Es un equipo entregado, un equipo que cree, que quiere… Y ante eso las cosas que parecen complejas se consiguen. Es un punto de partida innegociable y ellos lo han tenido claro desde el principio, dando unas muestras de profesionalidad, de entrega, de sacrificio. Y le pongo una nota máxima por ese aspecto".

Parón entre Liga y Europa League: "Los chicos descansarán después del último partido cinco o seis días, no más. Esos días son beneficiosos para la cabeza y para el físico y no se pierde. En breve estaremos ya preparando la Europa League".

Y por fin, la Real Sociedad

Entre tanta loa y reconocimiento a su labor y al logro de la Champions, Lopetegui ha ido filtrando pinceladas para centrar la rueda de prensa en lo que ahora conseidera más importante: el partido con la Real Sociedad. "Ellos se juegan muchísimo y tenemos la ilusión de hacer muy buen partido ante uno de los equipos que mejor juega de la categoría, que es uno de los más agresivos ofensivamente. Hace muchas cosas muy buenas y creo que ha tenido un puntito de mala suerte en estos partidos post confinamiento".

La Real, de los mejores ofensivamente: "Permítanme terminar la rueda de prensa haciendo una reseña del partido de mañana. Nos tenemos que centrar en algo que nos ilusiona mucho. Es un partido muy, muy exigente contra la Real Sociedad, en un estadio precioso, remodelado, y ante uno de los mejores equipos ofensivamente hablando de la Liga española y tenemos la ilusión de conseguir esos tres puntos".