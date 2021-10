Lopetegui: "El empate me sabe a poco"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha analizado el empate de su equipo ante el Lille, ofreciendo su punto de vista a hora de ser cuestionado por el partido de su equipo.

El empate

"Me sabe a poco. Hemos hecho méritos para ganar en casa del campeón francés. Hicimos un muy buen partido en la primera parte, con muchas ocasiones. Hemos defendido bien a un equipo muy peligroso, creo que hemos hecho ocasiones suficientes, nos ha faltado acierto en el área, ésa es la realidad. Esa superioridad no se ha plasmado y esto es la Champions. Cuando tú no marcas estás más cerca de perder. En el tramo final del partido nos pasaron muchas cosas. Hemos tenido que hacer muchos cambios, al final un punto y con las espadas en todo lo alto. Estamos en el ecuador de la competición y a seguir".

El Sevilla ha llegado más que en otras ocasiones

"Colectivamente hemos hecho un buen trabajo. El Lille es un equipo con muy buenas individualidades. Son jugadores con mucho talento y caros en el mercado. El equipo ha jugado bien, hemos tenido ocasiones de gol, minimizaos al rival. Al final no hemos marcado y cuando no marcas puedes perder. Esto es la Champions. A seguir, a recuperarnos bien del esfuerzo y tratar de poner bien, en el punto óptimo, a algunos jugadores. El objetivo está a mitad de camino".

Las claves para ser primeros

"No existen claves como tal. La clave es afrontar el próximo partido con buena mentalidad y ser capaces de tener un poco más de acierto. El equipo tiene que seguir creyendo y pensando por los puntos en una clasificación que creo que llegará al final. Es un grupo muy igualado".

Puntos que va a ser falta para clasificarse

"No sé las cuentas. Nos centraremos en el próximo partido, que es lo que podemos hacer".

Tocados

"Sí, hemos tenido muchos problemas. Es lo que toca. Estás en una época compleja: selecciones, acumulación de partidos y viajes, y hay que tratar de gestionar eso lo mejor posible. No podemos pararnos en lamentarnos. Creer en los que están, recuperarnos bien. Vamos a ver cómo recuperamos y a prepararnos para la Liga".