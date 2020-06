Lopetegui: "El Villarreal nos va a obligar a un esfuerzo tremendo"

Julen Lopetegui se ha centrado en el "partido de máxima dificultad" ante un "gran equipo como el Villarreal" pasando de lado por las polémicas suscitadas desde Barcelona por las imágenes manipuladas de un despeje de Diego Carlos ante Messi o la impunidad en la que quedó la agresión de éste al central del Sevilla.

Para el entrenador del Sevilla lo importante es "centrar todas las energías" en la cita de este lunes, que llega menos de 72 horas después que la del viernes ante el Barcelona: "Cada hora es importante, imagina en un escenario de menos de 72 horas. Vamos a estar pendientes de las sensaciones de los chicos hasta mañana para tomar las decisiones finales. En cualquier caso, tenemos plena confianza. Excepto dos jugadores, el resto ha participado en los tres partidos y vamos a necesitar de todos".

El técnico guipuzcoano sabe que tiene que medir muy bien el reparto de esfuerzos: "Ahora tenemos un jugador menos, como es Nolito, tenemos una plantilla no excesivamente larga en este escenario que nos encontramos. Todos van a ser importantes y todos van a dar sentido al grupo y al equipo, y todos tienen que estar preparados para formar parte de un partido tremendamente exigente ante un rival que está muy bien, que ha arrancado ganando los tres partidos, que tiene muy buen equipo y que llevan además tiempo trabajando con el mismo entrenador. Va a ser un partido muy exigente y de máximo nivel, tenemos muchas ganas y todos tienen que estar preparados".

Pese a su intención de poner el foco en el Estadio de la Cerámica, Lopetegui fue preguntado por la manipulación de la foto de Diego Carlos y Messi y las críticas vertidas desde Barcelona sobre la agresividad del Sevilla: "No he estado pendiente de lo que dicen o no dicen. Lo que sí te aseguro es que somos un equipo muy deportivo y tratamos no sólo de decirlo sino de ejercerlo, no tengo más que decir sobre esto".

El Villarreal, portería a cero y gol al final de cada partido: "Se están dando esas situaciones en este reinicio, existe esa igualdad y se decide al final del partido. Están siendo un equipo sólido en aspectos defensivos y además juega muy bien y tiene muy buenos jugadores. Eso va a hacer que la empresa de mañana sea de mucha dificultad, pero a la vez es una empresa que motiva e ilusiona mucho y vamos con la sana intención de conseguir los tres puntos y ojalá que así sea".

Más ocasiones que goles en los partidos precedentes: "En cuanto a las ocasiones lo importante es tenerlas, a veces entran y a veces no. El equipo ha estado a un buen nivel, en general, en todos los partidos. El equipo está bien, es un escenario nuevo para todos, continuo y exigente, pasas de un partido muy intenso con una carga física y emocional muy importante y pasas a un prepartido al día siguiente, a un partido que va a ser exactamente igual. Un partido ante un rival muy bueno, como es el Villarreal, que nos va a obligar a hacer un esfuerzo tremendo. Queremos ir con la sana intención de conseguir los puntos y de hacer un buen partido y para eso tenemos que estar bien mentalmente, físicamente y en todos los aspectos".

Lucha de la zona alta y objetivo de la Champions: "Es durísima la pugna, y va a seguir siendo durísima, porque hay muchísima igualdad y porque va a haber muchísimos equipos involucrados en esa pelea, va a haber que ir día a día, partido a partido, no hay otra manera, centrados, ser capaces de convivir con cada situación, sea mejor, peor o regular, de manera rápida y asimilar las cosas para poderte centrar en el siguiente partido y eso va a ser una exigencia importante para todos. La igualdad es máxima. En Primera División en casi todos los equipos, los que están peleando por un objetivo o por otro. Cada partido va a cobrar en importancia, van a ser partidos al límite y va a haber que estar preparados para llegar a esos límites".

Estado de Ocampos y Fernando tras el despliegue físico ante el Barcelona: "Hasta mañana no vamos a tener claro el once por diferentes motivos, pero vamos a jugar en menos de 72 horas. Ahora hay unas sensaciones mañana puede haber otras y tomaremos así las decisiones con todos. Jugar cada tres o cuatro días nos hace decidir hora a hora, para buscar lo que se ajuste a cada partido".

Oportunidad para Rony Lopes en esta serie de partidos: "Ya os he contestado diciendo que todos van a ser importantes y todos van a tener su momento. Vamos a elegir en qué momento entra cada uno, en base a las necesidades de cada partido, en base a las sensaciones de los chicos y lo que los entrenadores queramos buscar en cada momento. Todos tienen que estar preparados. No voy a decir quién va a jugar o no. Pero es cierto que con la plantilla que tenemos y en el escenario que tenemos todos tienen que estar preparados porque el despertador va a sonar para todos sin ninguna duda".

El despido de Rubi y el VAR

Al margen de la actualidad del partido, Lopetegui se ha visto inquirido por otros asuntos externos. Preguntado por la destitución de Rubi en el Betis, aseguró: "Tengo el máximo respeto por los clubes. Los clubes toman las decisiones que consideran. Pero también tengo que puedo dar mi opinión. Creo que Rubi es un magnífico entrenador, ha hecho un magnífico trabajo, lleva una gran carrera y en el fútbol se dan estas circunstancias, por diferentes motivos. Pero tengo mucho respeto por el club, por el Betis, y por el entrenador, al que me he enfrentado hace poco y al que considero de muy buena manera. Le deseo lo mejor".

En cuanto al VAR, extrañó que no entrase a sugerir a González González que Messi agredió a Diego Carlos: "No voy a opinar al respecto de la actuación del VAR o el árbitro. Siempre me he manifestado sobre que el VAR ha venido para ayudar, pero la polémica siempre va a existir, porque la interpretación va a seguir existiendo. En todo caso va a dar más probabilidades de acertar que de no acertar. Eso no significa que esté de acuerdo al cien por cien con la polémica o con las interpretaciones. Para mí es historia ya el partido del Barcelona, es una pérdida de energía porque en pocas horas necesitamos el cien por cien todos, yo también y tenemos un partido muy bonito, muy exigente y muy duro".

En ese sentido, abundó sobre el VAR y cómo su implantación está provocando que se sancionen de forma más rigorista penaltis y expulsiones que anteriormente. "Yo entiendo que la esencia del VAR es que iba a matizar el blanco y el negro, los colores intermedios no, porque es parte de la interpretación. Seguramente el VAR irá mejorando y evolucionando en esa línea".