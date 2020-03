Julen Lopetegui ha querido hablar públicamente, en SFC Radio, en este estado de confinamiento general para mandar ánimos a la afición sevillista y a la población en general en la lucha contra el coronavirus. Les ha mandado un momento de ánimo. "Estoy convencido de que esto vamos a salir, siendo responsables, siendo serios". Y ha aconsejado "no salir, no movernos, alargar esa cadena de contagios, y quien se lo salte es un irresponsable y algo más", ha dicho.

Además, se ha quejado amargamente de dos cosas: una, que los organismos hayan hablado de plazos para volver a jugar, aunque la Federación y la Liga han suspendido ya sine díe sus competiciones. Y que España reaccionase tarde frente al cercano ejemplo de Italia.

"Estamos llevando este momento histórico y dramático de la mejor manera posible, como todos los españoles, tratando de aportar nuestro granito de arena, que es quedarse en casa, que es el más sencillo, no el de los que están fuera jugándose la vida para ayudar a los demás. Y también tratando de ayudar a la plantilla, a los jugadores, para que traten de llevar esta rutina de trabajo en casa, y con cierta preocupación", ha dicho el entrenador del Sevilla.

Una de sus más llamativas declaraciones ha sido sobre la tardanza de reacción en España para frenar el Coid-19. "Hay una cosa que es clara, no sé por qué razón no se intuía que esto podía suceder en España cuando estaba sucediendo ahí al lado, en Italia", ha dicho. "Aquí no fuimos previsores y afortunadamente el fútbol tomó las decisiones que tuvo que tomar incluso antes ya hora el fútbol es secundario, lo prioritario es la salud". Y más adelante, ha insistido en este asunto. "No es momento de buscar responsabilidades, eso ya llegará. Seguramente las medidas no han sido suficientes. Teníamos un ejemplo muy cerca, no en China, en Italia, aquí al lado, y creo que reaccionamos muy tarde".

Fortaleza y ejemplo de los héroes. "Tenemos que estar fuertes. Es algo para lo que no estamos preparados. Muchos de mayores pasaron situaciones no iguales, seguramente más duras, en la Guerra Civil. No hemos vivido grandes desgracias de este tipo y ahora nos pilla con el paso cambiado. Cada uno tiene que hacer en lo que pueda debe ayudar, salir a aplaudir a los sanitarios, a los médicos, a gente que abre las farmacias, a cajeros, a camioneros, toda la gente que nos hace llegar las cosas a nuestra casa sin que asumamos riesgos son los héroes actuales".

Muerte de conocidos. "Estamos ahora en las trincheras y todos tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que luchar. Quedarse en casa es importantísimo. A mí se me ha muerto gente que conozco y que tengo mucho cariño en Madrid. Esto ataca a todas las personas, sean del color que sean, de raza, de género. Todo pasa a un lado secundario, y toca luchar contra un enemigo común, que es el virus".

Mensaje de responsabilidad. "Lo que lanzaría es un mensaje de responsabilidad absoluta. De esto se va a salir siendo responsables, dejando trabajar a nuestros sanitarios en el primer frente, no colapsando los hospitales siempre que podamos, siendo conscientes de que esto es muy serio. Pero con la convicción absoluta de que de esto se va a salir, va a haber heridas irreparables, pero como sociedad tendremos que tomar nota y aprender de este escenario".

Oportunidad para aprender la lección: "Bill Gates lo predijo y hoy es realidad y tenemos que crecer como sociedad, dar importancia a las cosas que realmente son importantes y que se están dejando de lados, ser una sociedad menos demagógica, más realista, más justa y a partir de ahí, mandar un saludo y un mensaje de cariño, un abrazo muy fuerte a toda la gente que está sufriendo mucho. Y a los sevillistas, que ojalá nos podamos ver todos en el campo dando alegrías. Mientras, sed fuertes y sed responsables".

El respeto a los mayores. "Lo prioritario ahora es la salud de nuestros familiares, de nuestra gente, de nuestros mayores, de esas generaciones que sacaron a este país de la posguera y ahora están muriendo de una forma impotente… A veces escucho con enojo que es una enfermedad que ataca a las personas mayores. Es que nuestros mayores son las personas a las que les debemos la vida, a las que les debemos muchas cosas. Y me parece una ingratitud tremenda ese tipo de comentarios que son minoritarios, pero que existen. Tenemos que cuidar de toda la gente y especialmente de nuestros mayores".

En Sevilla con sus hijas y su hijo en Madrid. "Estoy empezando a disfrutar de la casa, que hasta ahora no la había disfrutado. Hay una parte del día que es fea, que es ver las noticias, que afectan a personas, a seres humanos. La otra parte es tratar de tener la cabeza limpia, tratar de fútbol, y algo de ocio. Tengo aquí a mi hija mediana y a mi hija pequeña. Mi hijo mayor está en Madrid. Eso se hace más duro, pero él está bien, estamos bien y hay gente que lo está pasando peor".

La gran duda sobre las competiciones

Difícil retomar la temporada: "No lo sé, no lo sé. Pero se me hace extraño escuchar plazos en este escenario. Yo entiendo perfectamente los intereses económicos que existen y las grandes consecuencias económicas que traería no terminar la temporada. Y tendremos todos que ser responsables y no ponernos de perfil. Y me refiero a mí mismo, como entrenador, tenemos que ser generosos también con nuestros clubes, si tiene esto alguna consecuencia económica en los clubes, que la tendrá. Yo hablo por mí, por supuesto, creo que debemos dar ejemplo. A partir de ahí, se tiene que priorizar la salud. Escucho lo de puerta cerrada y no lo entiendo muy bien. El fútbol es para las personas, para el público, para nuestra afición. Sin gente no tiene sentido. Y además si se va a jugar sin gente es porque existe un riesgo y mientras exista un riesgo no se debe jugar".

Cómo concluir la temporada si no se reanuda. "Es complejo, y se me hace muy extraño cuando veo a los responsables del fútbol hablar de fechas, no sé en base a qué, viendo lo que se le viene a España encima, hay que prepararse para estar tres próximas semanas, esperemos que sólo sean tres, para un escenario más duro que el actual. Es complejo, y más hablar a puerta cerrada no tiene mucho sentido, y tiene que jugarse cuando se den las medidas para que todo el mundo pueda disfrutar de este maravilloso deporte. Mientras tanto hay que priorizar la salud. Cuando se den las circunstancias, fantástico. Que da tiempo a terminar la temporada, se termina. Que no da tiempo, los responsables tendrán que sacar conclusiones de prácticamente tres cuartos de temporada que se han jugado y que evidentemente tienen que tener su valor".

Si se suspende, que prime lo jugado ya: "No sé lo que pasará, pero se han jugado tres cuartas partes de la temporada y no se puede obviar eso. El que tenga que decidir que lo haga en base a la justicia, pero es mucho más justo decidir sobre tres partes cuartas partes de temporada jugada que como si no se hubiera jugado".

Sin plazos previsibles: "Es un escenario que no será tan justo como el de una temporada seguida. Creo que esto va a ir para largo hasta que se puedan dar las medidas de poder jugar sin ningún riesgo. Ya se verá si conviene tocar dos temporadas o terminar una y arrancar la otra de manera limpia, no lo sé. Tengo mi opinión, la he dejado clara. Pero no lo sé".

El corte en la preparación: "Hay una cosa que se obviaba. Todos los equipos tiene una estrategia de preparación. Y la que llevábamos desde julio y agosto, todo se ha perdido en este parón. La estrategia cambia totalmente. Es un escenario totalmente nuevo. Cambian muchísimas cuestiones. El factor emocional va a ser muy importante, el tiempo de preparación también. Todo lo hecho de preparación física antes no vale de nada".