Los Angeles Times vuelve a poner sus ojos en el Sevilla

Los Ángeles Times ha vuelto a poner sus ojos en el Sevilla como referencia del fútbol europeo. Ante la situación de incertidumbre de las competiciones, por la crisis mundial del coronavirus, el diario estadounidense se ha puesto en contacto con dos referencias principales del club, Monchi y Jesús Navas.

Al director general deportivo le recaba su opinión sobre si cree que podrá retomarse la temporada en Europa, en un reportaje titulado El Covid-19 crea una situación incómoda para el fútbol español. "Tenemos que ver cómo evoluciona esta pandemia. Lógicamente, quiero ser optimista. Pero nada de eso tiene sentido si no derrotamos primero al coronavirus. Salud primero, luego todo lo demás vendrá", asegura Monchi al diario californiano, que le inquiere por la muerte del joven entrenador de fútbol Francisco García: "¿Un muchacho de 21 años, con toda la vida por delante? No hay palabras, no puede ser...".

El isleño recuerda sus momentos de futbolista y la sensación de compartir un grupo. "Lo mejor, o al menos para mí, en la vida de un jugador es vivir la vida cotidiana de un vestuario. Especialmente si se trata de un vestuario saludable, con un buen grupo, como el que tenemos este año. Intento ver el lado bueno de las cosas, incluso en esta situación muy complicada. Así que creo que nuestro grupo puede salir mucho más fuerte".

Con un mensaje de ilusión remata su conversación con el rotativo norteamericano. _ "Todo pasará, todo saldrá bien. Y cuando salgamos de esto, le daremos mucho más valor a los momentos de nuestra vida que antes".

Respecto a Jesús Navas, habla de cómo está llevando el confinamiento y de qué le supone personalmente. "Monchi nos dejó claro que no se trataba de vacaciones, que quería que hiciéramos todo lo posible para no perder la forma. Es raro que trabajemos solos. Pero todos los días hago un entrenamiento muy exigente. Nuestro nutricionista también está en contacto permanente con nosotros", relata el palaciego.

El veterano internacional sevillista asegura que para él entrenar en casa solo también es un reto personal: "Me lo tomo como un desafío para la superación personal. Como capitán quiero ser un ejemplo para mis compañeros de equipo. Esta situación es un desafío para todos los atletas de élite. En los momentos difíciles es cuando las personas sacan lo mejor de sí mismas. Nosotros, como futbolistas profesionales, debemos dar lo mejor de nosotros".