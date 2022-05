Los mensajes de Monchi sobre la planificación, las ventas y las lesiones

Monchi y Julen Lopetegui, una vez que termine la temporada, deben sentarse para hablar de lo divino y lo humano. "Hay que analizar muchas cosas", dijo el director deportivo. Y uno de los aspectos clave para el consenso que debe reinar para una adecuada continuidad será el de la planificación.

El Sevilla no puede seguir perdiendo dinero, dijo literalmente Monchi, después de tantos esfuerzos, del Covid, de no haber dado el plácet a suculentas ofertas... Pero la plantilla necesitará asimismo muchos cambios y el guipuzcoano querrá dar su opinión, claro.

"Todavía no nos hemos sentado con Julen y su gente para analizar un poco cómo va a ser todo. Sí vaticino que va a ser un verano muy estratégico, habrá que tener mucha paciencia, no precipitarnos en toma de decisiones, porque la economía del club no anda muy boyante, llevamos dos años sin grandes ventas y este club se sustenta mucho de las ventas y ahí están las Juntas de Accionistas, y se han presupuestado ingresos por competiciones que no se han dado", dijo Monchi, que confía en una plantilla "muy buena que no la ha podido disfrutar en su totalidad Julen por las lesiones".

"El Sevilla lo que no puede hacer es seguir perdiendo dinero, porque cuando las empresas pierden dinero van para allá, y lo que tenemos que hacer es generar plusvalía sobre los ingresos ordinarios, algo que no se ha hecho en los últimos años", argumentó Monchi.

Y otro gran caballo de batalla será el cúmulo de lesiones, bajas, positivos por Covid... Eso que ha condicionado tanto. Porque la causa principal del excesivo sufrimiento del Sevilla para conseguir su objetivo, según los profeisonales, han sido las lesiones. "Son muchas lesiones, pero no muchas más que en otros equipos", aseguró Monchi. "Los análisis hay que hacerlos con tranquilidad y ahora".

Según Monchi, hay algunas pistas bastante claras. Es de rigor la autocrítica, y no sólo achacarlo todo al infortunio. Algunos indicios sí tenemos de lo que ha pasado. Ha habido muchos partidos y poco tiempo de recuperación por tener que sacarlos antes de tiempo, con recuperaciones no completas y posibles recaídas. Probablemente el culpable sea Monchi, porque es quien coordina y decide sobre esto. Que lo vamos a analizar todo, seguro. Pero el cuerpo técnico, los fisios y el cuerpo médico son los mismos que cuando no hubo lesiones y lo alabábamos. Hay situaciones incontrolables".