Julen Lopetegui ha valorado positivamente el modo en el que el Sevilla ha ganado, agónicamente y en la prolongación, al Osasuna, por encima de cómo se ha desarrollado el partido y de la crispación vivida en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Ganar de esta manera, después de todo lo que ha sucedido, con un hombre más y después de lo que ha sucedido en los últimos partidos en casa, creo que es bueno, es bueno y positivo ese chute de energía de ganar al final, esa comunición de la gente y el equipo, es algo que necesitábamos, sinceramente".

El entrenador ha abundado en este asunto. "Si me preguntan, prefiero ganar más tranquilamente, pero tengo la sensación de que era importante ganar de esta manera y ganar en un momento tan complejo y tan complicado, porque es cierto que han ocurrido muchas cosas".

Ambiente tenso en Nervión: "Celebro la manera en que hemos ganado, era importante, se tienen que dar circunstancias que rompan con ese escenario. Yo entiendo a la gente, íbamos ganando dos a cero, con un hombre más y, bueno, aparecen los fantasmas, que son boicoteadores de cualquier profesión y también de la de futbolista. En cualquier momento cualquier detalle como un gol a balón parado hace que la cabeza funcione de forma que parezca que ellos están con once y nosotros con diez, porque aparece el miedo, un poco lo que ha pasado en los últimos partidos, pero tenemos que superar eso. Y creo que es una oportunidad para crecer como equipo. Ahí tenemos un margen de mejora importante".

Alegría colectiva merecida: "Los chicos se merecían ganar de esta manera, la afición también se merecía esta alegría, tener al final una alegría. Me quedo con lo positivo y vamos a tratar de seguir ganando con menos sufrimiento. Pero, en el fútbol, en la Liga actual, en la Europa League, hoy es muy complicado ganar sin sufrimiento. SE tienen que dar muchas circunstancias... Hoy parecía que se estaban dando esas circunstancias, pero el recuerdo de ese escenario más complejo... Hemos tenido también la fortaleza de llegar hasta el final muriendo en la portería de eloos y fruto de ello ha llegado el 3-2".

Once revolucionario y queja por el horario: "Hemos hecho muchísimos cambios, seis cambios, porque hemos jugado dos partidos en dos días y medio, no tres días, un partido a las nueve y otro a las doce. Algo que parece difícil de entender. Pero bueno, hemos jugado ante un equipo que llevaba preparándose toda la semana, mientras nosotros estábamos anulando o no el gol del Cluj el jueves, y ellos estaban ya con los deberes hechos. Y eso implica una necesidad también y por eso hemos hecho los seis cambios y es bueno para el fondo de plantilla y para el resto de compañeros".

Energía fresca y mentes frescas: "Mira lo que ha pasado con Fernando. Cuando juegas tantos partidos en tan poco tiempo, en dos días y medio, tienes que buscar y creer en el fondo de plantilla. Y luego necesitábamos energía nueva, igualar en el aspecto físico al rival y con gente con la cabeza limpia. Sólo por eso".

Desarrollo del partido: "Creo que hemos hecho una buena primera parte, hemos castigado lo que intuíamos que era un poco la espalda de la línea de cuatro de ellos. Y bueno, deberíamos haber seguido en la misma línea en la segunda parte, incluso más, con el tema de la expulsión. Pero ya he explicado un poco la segunda parte".

Munir, descarte habitual: "Hoy tampoco se ha vestido Nolito. Tengo que tomar decisiones y he elegido a otros compañeros. Munir ha sido parte importante en un tramo de la temporada y seguramente lo seguirá sienedo, está trabajando bien. Ahora llega un tramo en el que vamos a necesitar de todos, incluso del que cree que no. Quiero destacar la actitud de los que no juegan, de los que no se han vestido, de los que estaban en el banquillo. Es difícil tanto para ellos como para el entrenador".

En-Nesyri, bigoleador: "Siempre se fija la gente en los delanteros y es importante que el equipo gane, marque quien marque, pero estamos contentos cuando marcan los jugadores de ataque porque eso aumenta su confianza".

Primera titularidad de Rony Lopes en la Liga: "Creo que ha estado bien. Estaba trabajando bien y entendíamos que era el momento para confiar en él. Mientras le ha durado el físico ha estado bien en un partido complejo. Luego en la segunda parte se ha complicado todo y he apostado por Suso".

Mejoría de Vaclík: "Parece que está mejorando y vamos a esperar. Es una lesión que hay que acompañar día a día, porque va con las sensaciones del jugador"

Calendario duro: "Llevamos dos triunfos consecutivos en la Liga. Estamos contentos por los seis puntos y ahora a preparar bien el partido del Wanda, con las bajas que tenemos por lesión o tarjetas, pero seguro que sacamos un partido competitivo".