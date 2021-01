Papu Gómez ya luce con la camiseta del Sevilla en su 'presentación'

Alejandro Darío Gómez Villaverde (Buenos Aires, 15 de febrero de 1988), conocido deportivamente como Papu Gómez, se ha enfundado por primera vez la camiseta del Sevilla, club con el que ha firmado un contrato hasta 2024.

El futbolista, que se hace llamar Papu de forma habitual, y no sólo en las alineaciones, ha protagonizado este mediodía su puesta de largo en un pase para reporteros gráficos, sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. Como novedad, el Sevilla ha decidido que no haya rueda de prensa, es decir, que no es una presentación oficial ante la prensa, sino un posado.

El club cae así en la moda de realizar actos de prensa, sin dar opción a ésta a realizar preguntas al nuevo jugador del Sevilla. Tampoco al director general deportivo del club, Monchi, que siempre solía comentar la planificación y otros aspectos de la actualidad del Sevilla.

Monchi ha acompañado al futbolista durante el pase gráfico junto al vicepresidente José María del Nido Carrasco. También ha estado su agente, Giuseppe Riso. Por las imágenes, al menos se sabe que lucirá el dorsal 24.

El Papu todavía no ha tenido la oportunidad de entrenarse con sus nuevos compañeros, ya que su llegada ha coincidido con el partido de octavos de final de la Copa del Rey, este miércoles. Aterrizó el martes en Sevilla y sí tuvo la ocasión de conocer el estadio por dentro y el césped. Este viernes, antes de viajar a Éibar, ya se ejercitará con su nuevo equipo y se sabrá si está entre los convocados...

José Castro y Monchi le enseñaron el museo del club y los objetos y fotos de la historia del Sevilla, desde la camiseta de Maradona hasta las seis copas de la Europa League, entre otros enseres y símbolos del club.