La bienvenida a Papu Gómez de los argentinos, de Bertoni a Banega

El Sevilla ha publicado a través de su canal oficial en Youtube dos vídeos relativos al aterrizaje del Papu Gómez, su primer día en el club, sus primeras palabras con José Castro y el conocimiento de las instalaciones. "Un estadio hermoso", dice el argentino al pistar el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Desde el césped, el Papu vio un vídeo emitido en el marcador en el que varios ilustres argentinos ex sevillistas le dan la bienvenida: Bertoni, Scotta, Mercado, Pareja... y Banega, al que conoce perfectamente y a quien debe tener como referencia para su juego como mediocampista ofensivo.

Durante su traslado desde el aeropuerto al estadio, Papu, que se hace llamar así, y no por su nombre de pila, Alejandro, dialoga con Juan Baeza, responsable de comunicación del club. "Jugué con muchísimos chicos que han jugado acá. El Tucu Correa es amigo. Diego Perotti es muy amigo mío… Fazio. Konko es muy amigo, está viviendo en Bérgamo ahora. Con Lucas Ocampos tengo una relación extraordinaria, ya de hace años. Con Acuña somos compañeros de la selección. Quién más… Gaby Mercado, amigos, nos conocemos de hace años, de juveniles y la sub 20 de la selección. Claro las referencias es que Sevilla se vive muy bien, calor... es hermosa la ciudad. Tengo la misma edad de Éver (Banega). Jugamos juntos el Sudamericano sub 20 en Paraguay, después jugamos el Mundial en Canadá. Nos conocemos desde chico y lo admiro mucho, lo admiro muchísimo, es extraordiario".

"Bienvenido, esperamos que te vaya muy bien. Aquí te vamos a exigir mucho pero te vamos a querer mucho, porque este club es así. Queremos intentar conseguir grandes objetivos y por eso traemos a grandes jugadores como tú. Esperamos que estés muy contento y muy feliz en nuestra casa, en el Sevilla Fútbol Club", le dice José Castro al recibirlo en las oficinas del estadio.

Monchi le enseña el museo del Sevilla y le va indicando los nombres de grandes estrellas en la historia del club. A casi todos los reconoce, a otros, no, como Polster. "Ahí no llego", dice el jugador.

"Jugó en el Torino", le explica el director general deportivo. "Suker, e Ivan, Rakitic, mañana estarás con él. Y éste es Palop. La camiseta de Diego Maradona, cuando jugó aquí".

"Esto sólo se puede ver en el mundo aquí", le indica el presidente del Sevilla en referencia a las seis copas de la Europa League.

Luego van a al estadio. Al entrar, se admira el Papu. "Qué hermoso estadio". Ya en el césped, se emite el vídeo de bienvenida.

El primero en dirigirse a él es Bertoni. El ex goleador de Independiente de Avellaneda aparece enfundado en una camiseta roja del Sevilla. "Les habla Daniel Bertoni. Quiero decirle al Papu Gómez que va a uno de los mejores clubes en Europa, que ha ganado seis copas d ella Europa League. Es una institución muy seria, tiene una gran organización. Futbolísticamente es un equipo muy preparado para las competiciones europeas y locales también. Yo he estado muy cómodo, un club que me ha cumplido siempre. Jugar en el Sevilla es una parte de mi vida y, si no, acá está", le dice Bertoni señalándose al escudo del Sevilla en el pecho.

Luego le habla Scotta: "Desde acá de Argentina, Héctor Scotta le quiere desear al Papu Gómez desearle lo mejor en el Sevilla, le van a salir todas las cosas bien. Le mando un fuerte abrazo".

Mercado lo conoce perfectamente: "Hola, Papu, cómo estás. Quiero darte la bienvenida al Sevilla. Decirte que vas a uno de los mejores equipos de Europa, seguramente ya vos lo conocés, pero ahora vas a darte cuenta lo hermoso que es jugar para el Sevilla, defender esos colores. Lo hermosa que es la ciudad. Tanto vos como tu familia van a estar diez puntos. Voy a estar muy pendiente de tus logros, ojalá que sean muchos, y que te vas a encontrar con una afición que es muy cálida y te va a tratar muy bien. Te deseo lo mejor de corazón y viva el Sevilla".

Pareja le habla de los valores del club: "Bueno, Papu, quería darte la bienvenida a este gran club. Te deseo el mayor de los éxitos para vos, porque será el éxito del club. Vas a un club en el cual los argentinos nos sentimos muy identificados. Un club que maneja unos valores espectaculares, que creo que te vas a sentir muy cómodo.

Y Banega le augura éxitos a su amigo: "Hola, Papu, me enteré de tu fichaje por el Sevilla. Quería desearte lo mejor en esta nueva etapa. Creo que sois un grandísimo jugador, con todas las cualidades para jugar en este equipo. Te deseo lo mejor. Llegas a una ciudad y un club hermosos, donde la afición se entrega a vos y vos seguramente te vas a entregar a ellos, porque lo haces fundamentalmente bien en el campo. Quería mandarte un gran abrazo, que disfrutes mucho de un grandísimo club y seguramente te irá muy bien. Te mando un beso grande. Todos los éxitos del mundo. Y dale, dale a mi Sevilla".