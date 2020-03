No hay que tener una cabeza excesivamente fantasiosa para ver a Ivan Rakitic vestido nuevamente con la camiseta del Sevilla. Las continuas muestras de cariño del futbolista hacia el club de Nervión y hacia la ciudad de Sevilla tienen de trasfondo que su familia política es sevillana y sevillista y el jugador ya ha dicho más de una vez que le gustaría retirarse en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Nada nuevo bajo el sol. Lo novedoso es que desde Barcelona apuntan a que quizá este verano sea el ideal para su traspaso, dado que en el Camp Nou ya está amortizado deportivamente, el futbolista cumple contrato en 2021 y no acepta negociar con otro club que no sea el Sevilla... Pero el elevado caché del jugador y la actual situación de incertidumbre se presentan como escollos insalvables actualmente.

El diario Sport, siempre cercano al club azulgrana, insinuaba este jueves que es el momento para que las partes propicien un traspaso. Incluso afirmaba el diario barcelonés que Rakitic estaba dispuesto a bajarse su sueldo, siendo ésta una condición sine qua non para que pudiera darse la difícil y deseada conjunción de astros y que el suizo retomase el camino de Pino Montano.

Pero sucede que cobra muchísimo el todoterreno azulgrana, una barbaridad que, según apuntaba Radio Sevilla, ascendía a 7,4 millones de euros netos, una cifra que, casi duplicada con el gravamen fiscal, se antoja sideral para el club de Nervión. Y a eso se suma el terremoto económico que puede ocasionar el coronavirus.

Espejismo Cumple contrato en 2021, no va a renovar con el Barcelona, que quiere traspasarlo ya, y su único deseo es el Sevilla

En Barcelona han destacado por ejemplo que, este miércoles, el futbolista se dirigió a la afición sevillista para hablarle de la obligada reclusión por el coronavirus, utilizando los canales del club nervionense, dentro de esa campaña de concienciazión que están llevando muchos equipos. Y quizá eso ha destapado ahora la opción de que, ya que Rakitic cumple contrato en 2021, el Barcelona no va a renovarlo y quiere un traspaso ahora, el Sevilla se presente como la solución ideal...

El escenario planteado desde la Ciudad Condal, muy forzado, insta a pensar que se podría dar en este verano la triple entente Barcelona-Rakitic-Sevilla. Desde el Camp Nou han intentado convencer más de una vez a Rakitic para que aceptase alguna de las suculentas ofertas que han llegado a sus oficinas por el futbolista, especialmente una reciente de la Juventus. Pero el fino y trabajador centrocampista de origen croata siempre se centró por seguir compitiendo en Barcelona.

Caché Su elevadísima ficha, de 7,4 millones netos, hace improbable un traspaso; Rakitic rebajaría la ficha si hubiera prima de fichaje

En todo caso, seguir en el Barça o mirar al Sevilla siempre han sido las vías que Rakitic ha visto plausibles. Y así se lo ha ido trasladando a Ramón Planes, a Abidal, a Bartomeu... a cualquier integrante del Barcelona que le ha insinuado la opción de un traspaso a un club con potencial para pagarle su ficha.

Pero el Sevilla no va a funcionar como el asidero para el asunto Rakitic-Barcelona. A Monchi le encantaría poder contar de nuevo con el suizo, que el 10 de marzo cumplió 32 años y lleva 31 partidos esta temporada. Pero tendrían que darse muchas circunstancias y no es el momento. Rakitic podría perdonar gran parte de su actual ficha, pero enjugando esa diferencia con la prima de fichaje, como agente libre, con lo que se ahorrara de traspaso el Sevilla. Y el actual contexto de incertidumbre aún lo pone más difícil.