Sampaoli ve un "retroceso" y un "conflicto" con el problema físico

Jorge Sampaoli, bastante afectado por el resultado y menos locuaz que otras veces, lamentó el resultado y sobre todo el mal juego de un equipo, al que acusó hasta de "anarquía". "Hoy dimos un retroceso", dijo sobre la dura derrota ante el Rayo Vallecano.

El entrenador del Sevilla dejó caer, además del bajón de juego, un problema físico de fondo, algo que había preferido no tocar. "Un partido que el equipo no lo jugó bien, perdió muchos balones en el inicio del juego, el rival se apoderó de eso y generó muchas transiciones, tuvimos que correr muchas veces hacia atrás, en el primer tiempo sobre todo. El equipo jugando de esta forma tiene ese inconveniente, porque tiene que resolver ese problema por no jugar bien físicamente. Entonces ahí tiene un conflicto".

Con un tono más resignado que otras veces, no mostró mayor preocupación que en otras ocasiones: "La preocupación es la misma que cuando llegamos, tratamos de mejorar esto sin mucho tiempo para poder hacerlo. Hoy dimos un retroceso, porque el equipo estuvo muy impreciso, muy desconectado en varias facetas del juego. Después tuvo las intenciones, pero desordenadas y anárquicas y eso pudo haber generado una derrota mayor. Tenemos que seguir intentando, ahora hay que intentar que se recuperen para el miércoles (contra el Manchester City en el Etihad Stadium)".

"La acumulación de partidos genera en algunos lugares del campo donde no hay muchos recambios genera algún tipo de baja de rendimiento. Hay que evaluar un montón de cosas", dijo al ser preguntado por el feo contexto del Sevilla para afrontar el derbi en el Benito Villamarín.

Sampaoli era preguntado por la presión mental de tener que jugar mirando a la parte baja de la clasificación en la Liga: "Lo tienen que hacer, porque es la realidad que les tocó vivir y donde estamos ubicados, intentamos hablarlo todos los días para intentar encontrar que el grupo que llegó a esta incomodidad lo saque. Estamos intentando todos los días apoyar a este grupo de futbolistas para que se reencuentre colectivamente y salga de ese lugar incómodo".

También habló de descomposición en algunas fases por el afán de intentar empatar el partido: "Eso es jugar a la desesperada, perder la esencia, la forma, pensando que sumando gente a líneas ofensivas el equipo va a encontrar lo que no no encuentra con el juego desde la globalidad. Y es un error, porque ninguna situación de este tipo se saca esto de manera anárquica, se saca con un funcionamiento y el equipo hoy no lo tuvo", concluyó.