Lopetegui: "El Real Madrid tiene una calidad excepcional y ha crecido como equipo"

Julen Lopetegui ha comparecido ante la prensa antes de viajar hasta Madrid para el partido que el Sevilla, con varias bajas importantes, debe afrontar en el Santiago Bernabéu. "Tenemos problemas con algunos lesionados de larga duración y otros con molestias que no han podido entrenar en toda la semana y estamos a la espera de ver mañana cómo están. Vamos a viajar con 22 y con tres de ellos veremos mañana si podemos contar con ellos o no", reconoció Lopetegui.

Uno de los futbolistas que tiene problemas físicos es Diego Carlos, que se retiró con molestias musculares al final del partido ante el Wolfsburgo. Diego Carlos estará en la lista de 22, pero... "Mañana veremos si puede estar no sólo él sino algún otro compañero. Van a viajar, pero es cierto que tenemos tres jugadores con algunos problemas".

El guipuzcoano ensalzó al Real Madrid, lógicamente, pero focalizó el partido hacia la ilusión del Sevilla. "Es una salida complicada y difícil. En Primera División todas las salidas son complicadas, pero estamos hablando del Real Madrid, actual líder de la Liga y uno de los mejores equipos del mundo. La complejidad está ahí, y también la ambición y la ilusión por enfrentarnos a un equipo de ese nivel, de esa categoría, que además está en un momento muy bueno y con la sensación de que ha crecido como equipo en muchas cosas este año".

El menos goleado frente al más goleador: "Cuando toque defender, habrá que defenderse muy bien, porque tiene una calidad excepcional en todos sus jugadoes, velocidad, calidad... Y habrá que atacarles muy bien también, porque para ganar los partidos hay que defender y atacar".

¿Final por la Liga? "Hablar de finales en la jornada que estamos, en la 15 estamos, ¿no?... Es un partido importante y bonito. Son tres puntos en juego ante un rival que todos sabemos cuál es, en qué estado de forma está y cómo está compitiendo y qué jugadores tiene. Y a partir de ahí son tres puntos que nos generan mucha ilusión y vamos con la sana intención de conseguirlos y para ello tenemos que rayar a un nivel altísimo, no hay otra manera de enfrentarse al Real Madrid que dando una versión muy importante de ti mismo. Pero la ambición y la ilusión no nos la va a quitar nadie".

Tipo de partido: "El tipo de partido que tenemos que aspirar a hacer es un partido perfecto en todos los sentidos. Para poder competir con el Real Madrid en su campo tienes que rayar a un nivel altísimo en todos los aspectos del juego, esa es nuestra ambición y nuestra ilusión. Somos conscientes de que el único camino para conseguir algo allí es rayando a un nivel muy alto en todos los sentidos".

Nada especial por su pasado madridista: "No es especial para mí. Lo especial de cada partido es que se juegan tres puntos, y en este caso es especial que es un campo y un rival importante, y nos genera una ilusión importante pero nada más allá. La dificultad está ahí y la ilusión, también".

Fuerza mental: "Si hay lesiones hay que confiar en los que van a entrar y en los que están. Todo el mundo tiene que estar preparado. Todos los chicos están con ilusión, trabajando bien, levantando la mano para cuando se cuente con ellos. Es la única manera de alimentar la palabra equipo. Y a partir de centrarnos en la siguiente curva, que es el Real Madrid, y no mirar más allá, porque el rival nos va a obligar y exigir una concentración plena. Y es lo que hay que hacer mañana, que es afrontar un partido grande con el Real Madrid".

No sólo Vinicius: "Es evidente que está en un momento muy bueno, que ha crecido muchísimo, pero igual que todos los jugadores del Real Madrid, me digas el que me digas hablamos de uno de los mejores equipos del mundo y es normal que todos sus futbolistas estén llenos de calidad en todas las posiciones. Pero a partir de ahí y del respeto que les tenemos, para conseguir algo bueno tenemos que centrarnos en nosotros, no mirar tanto el tipo de rival, sino en el partido nosotros que tenemos que hacer".