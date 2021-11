Muchas dudas y la opción de jugar sin ‘9’ en el Bernabéu

Se acerca la siempre complicada y casi siempre frustrante visita del Sevilla al Santiago Bernabéu y el panorama sobre los efectivos de que podrá disponer Julen Lopetegui no están nada claros. El once titular que presentará ante el actual líder de la Primera División está inmerso en un mar de dudas, que van desde las numerosas bajas al esquema de juego, después de que ante el Wolfsburgo prescindiera en el once titular de un delantero referencial como Rafa Mir. Las bajas podrían ser cuatro o cinco si se confirma la de Diego Carlos, o alguna más, si la ausencia de ayer de Koundé y Ocampos esconde algo más que una simple rutina cautelosa. Mientras que hay precedentes para pensar en un equipo sin un delantero de referencia.

El inmediato precedente competitivo con el Wolfsburgo podría alentar la idea de Lopetegui de volver a jugar sin un 9 que fije a los centrales, como ha venido haciendo casi siempre desde que arribó a Nervión, ya fuera con De Jong, En-Nesyri o ahora con Rafa Mir. Todo dependerá en buena medida de los efectivos con los que cuente el técnico guipuzcoano, que se las verá y se las deseará de nuevo para completar una convocatoria con miembros del primer equipo.

En la mañana de hoy dirigirá el cuerpo técnico sevillista la última sesión previa antes de viajar por la tarde a la capital de España. Y en ella debe dilucidar quiénes están en las mejores condiciones para intentar competir e incluso asaltar el liderato que ostenta el Real Madrid, aunque también hay que tener en cuenta que antes jugará en casa del Espanyol la Real Sociedad, segunda con 29 puntos, uno menos que los madrileños y uno más que los hispalenses.

El pasado 9 de mayo, Lopetegui optó por jugar con un once en el que no había un 9 de referencia, ni siquiera un delantero como Munir, la opción ante el Wolfsburgo en su idea de dinamizar el ataque. En aquel empate en Valdebebas, durante las obras del Bernabéu, el Sevilla estuvo a punto de zanjar la larga sequía de triunfos en sus visitas al Real Madrid, que data de diciembre de 2008 nada menos (3-4). Terminó 2-2 con una jugada desafortunada en el minuto 94, después de haberse puesto 1-2 jugando gran parte del partido con el Papu Gómez como hombre más adelantado, como un falso delantero que pretendía quitarle la referencia a los zagueros madridistas.

La temporada anterior, el Sevilla también presentó batalla, esta vez en el Santiago Bernabéu antes de las obras, pero acabó sucumbiendo por 2-1, después de que se le anulara un gol a De Jong, que sí jugó el habitual rol de 9 de referencia, por mediación del VAR, por un bloque en un córner de Gudelj a Militao. "Si llegan a anular ese gol retiro al equipo del campo", dijo entonces Monchi, al ser preguntado por la legalidad del gol del neerlandés que sí subió al marcador, después de que el balón diera en el brazo sobre el suelo de Munir, en la jugada inmediatamente anterior al recorte y el disparo del ariete.

En esta ocasión, podría repetir esa exitosa fórmula de no jugar con un delantero ariete, sino con otro más dinámico. Pero esto también dependerá del estado de los futbolistas, que en estos momentos es una incógnita. Por ejemplo, Ocampos fue uno de los que no se ejercitó ayer y sin su concurso sería impensable que Lopetegui le quitara más fuerza y centímetros al ataque renunciando a Rafa Mir.

La ausencia del potente extremo argentino, una de las opciones para exhibir en el Bernabéu un ataque dinámico con permutas de posiciones, podría tirar abajo ese plan. Además, Lamela es otra de las bajas seguras, pues según apuntaba Orgullodenervion sufre una subluxación acromioclavicular. Se une éste a Jesús Navas, En-Nesyri y posiblemente Suso, otro que es duda. Pero quizá sea más preocupante el estado de Diego Carlos, que se retiró lesionado al final del partido con el Wolfsburgo con una dolencia muscular de la que no hay noticias oficiales. Además, Koundé tampoco fue visto ayer, aunque, como Ocampos, podría haber descansado. Es decir, que todo es un mar de dudas.