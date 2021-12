Lopetegui: "El Villarreal es un auténtico equipazo"

Julen Lopetegui ha atendido a la prensa sobre el Sevilla-Villarreal que se juega este sábado en Nervión a las 14:00. "Hay jugadores tocados y veremos mañana quién está a disposición y quién no. Jugamos a mediodía, no son ni 72 horas desde el último partido y tenemos que tratar de evaluar los estados físicos para tomar las decisiones de cuál es el once y la convocatoria"

El entrenador del Sevilla comenzó lamentando la mala noticia de la lesión de Lamela, que debe ser operado en el hombro esta tarde y estará cuatro meses de baja. "Lo lamentamos profundamente. Es un jugador importante para nosotros, pensábamos que era una lesión menor y es una lesión muy importante que va a requerir de intervención quirúrgica y ahora hay que desearle una pronta recuperación a él, a la persona, para que nos pueda ayudar lo más rápido posible, pero va a ir para largo".

En ese sentido, Lopetegui reconoció que hay demasiadas situaciones contrarias, a las que debe adaptarse el Sevilla. "Hay situaciones que se unen a otras muchas que tenemos y debemos confiar más que nunca en la gente que está disponible, confiar en el equipo y ser capaces de buscar soluciones, no queda otra".

En esto llega el Villarreal, un equipo que siempre da batalla y arriba a Nervión dolido por la mano de Piqué no pitada, en una semana negra de los arbitrajes y el VAR. "Nos enfrentamos a un equipo que realmente juega muy, muy bien al fútbol. Ha sido superior a grandísimos equipos en cuanto a juego, a muchos equipos, con una riqueza importante a nivel ofensivo, con seguridad a nivel defensivo. Es un equipo muy completo en todos los sentidos y nos va a obligar a llegar a los límites para competir con ellos".

Lopetegui abundó en las virtudes del equipo de Unai Emery, que regresa al Sánchez-Pizjuán por primera vez con público, un dato a tener en cuenta, tras la derrota del Villarreal sin espectadores la Liga pasada. "Hay pocos equipos que tengan tanto caudal, riqueza y alternativas como tiene, con jugadores de máximo nivel, muchos de ellos son internacionales españoles titulares. Hablamos de un equipo importante y que es muy parejo al nuestro en cuanto a nivel. Es un equipo claramente de nuestra Liga".

Si posibilidad de rotar: "Ya hemos hablado de las lesiones que tenemos y las alternativas que tenemos son las que son. Tenemos que buscar la mejor alineación posible para el partido de mañana. Nos enfrentamos a un rival muy bueno, con un muy buen entrenador. Y tenemos como con todos los equipos la sana intención de ganarles y no es una excepción. Mañana nos medimos a un auténtico equipazo".

Partido de máximo nivel: "El Villarreal tiene muchos registros futbolísticos, ataca de muchas maneras y quiere ser protagonista al igual que nosotros. Espero un partido competido, complicado, para los dos equipos. Es un rival con alternativas diferentes y querrá jugar sus bazas y nosotros las nuestras. Espero un partido intenso y de máximo nivel".

El elogio de Emery: "Unai es un entrenador top absolutamente, no sólo por lo que hizo aquí, sino por lo que ha entrenado y por toda su carrera futbolística. No tenemos ninguna duda respecto al valor y el mérito de Unai Emery".

Sin mirar el durísimo calendario: "No miramos lo que tenemos delante, porque como miremos... Nos tenemos que centrar sólo en el siguiente partido. Es la única manera de enfrentar la dificultad y también la ilusión que nos tiene que dar cada partido. Son tres puntos de Liga ante un rival muy bueno y tenemos que centrar todas las energías en el partido de mañana. No miramos más allá. Somos conscientes del calendario que tenemos pero también somos conscientes de que la mejor manera de afrontarlo es centrarnos y hacer las cosas bien en cada partido".

El cruce copero con el Andratx: "Cuando toque ya nos ocuparemos del Andratx, ha eliminado a un buen equipo de Segunda como es el Oviedo y eso habla de lo que es la Copa. Pero ya tocará eso en su momento"

Diferentes lesiones: "Hay diferentes tipos de lesiones, algunas pueden obedecer a lo que dices del cúmulo de partido y la de Coco (Lamela) es mala suerte, en un partido de entremiento en el parón de selecciones se cayó de manera que no parecía importante y mira la lesión que tiene".