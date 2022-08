El Sevilla anuncia el fichaje de Isco

El Sevilla acaba de anunciar al mediodía de este domingo un principio de acuerdo con el internacional Isco. El futbolista, que acabó contrato el pasado 30 de junio con el Real Madrid, se incorporará de inmediato a los entrenamientos con Julen Lopetegui una vez que supere el reconocimiento médico con la entidad sevillista.

El club nervionense confirmaba en su página web que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Francisco Román Alarcón Suárez, conocido futbolísticamente como Isco (Benalmádena, Málaga, 21 de abril de 1992) para su incorporación como tercer refuerzo del Sevilla de cara a la temporada 2022-23.

Una vez cerrado el acuerdo por una temporada ampliable a otra más, el atacante ya está en Sevilla para pasar este lunes el reconocimiento médico y, si todo va bien, firmar su contrato.

La web nervionense recogía un pequeño historial deportivo de un futbolista que llegó a ser considerado el mejor de España en la época en la que Julen Lopetegui era seleccionador nacional.

Tras dar sus primeros pasos en clubes de la costa malagueña, con sólo 14 años se fija en él el Valencia. Ya en edad juvenil da el salto al Valencia Mestalla, mientras que su debut oficial con el primer equipo llega en un partido copero ante el Logroñés. Esa misma temporada, la 2010-11, participa en dos partidos de Champions y uno de la Liga con el conjunto che.

En el verano de 2011 se lleva a cabo su traspaso al Málaga, que abona su cláusula de rescisión y con el que, en su primera temporada, disputa 32 partidos ligueros -cinco goles- y tres de la Copa del Rey. Ayuda al equipo blanquiazul a lograr su primera clasificación para la Liga de Campeones, en la que ya el año siguiente, juega diez partidos anotando tres dianas.

Fichaje por el Real Madrid

Completa el ejercicio 2012-13 participando prácticamente en todos los encuentros ligueros, con 37 apariciones y nueve goles. Tal es su irrupción en el fútbol español que, con solo 21 años, firma por el Real Madrid, en el que literalmente cae de pie. De hecho en su primera temporada completa 53 partidos -32 de la Liga Santander, 12 de la Liga de Campeones y nueve de la Copa del Rey- con un bagaje final de once goles y nueve asistencias. Fue el año además de su primera Liga de Campeones y su primera Copa del Rey.

En el ejercicio siguiente, con seis temporadas en liza, disputa 52 partidos, con seis goles y trece asistencias, añadiendo a su palmarés la Supercopa de Europa -precisamente ante el Sevilla- y el Mundial de Clubes. En la 2015-16 vuelve a conquistar la Liga de Campeones como madridista, en un año en el que cierra sus estadísticas con un bagaje de 43 partidos, cinco goles y diez asistencias.

La siguiente fue sin duda una de sus más prolíficas temporadas como jugador merengue, en la que conquistó la Champions League, la Liga Santander, el Mundial de Clubes y una nueva Supercopa de Europa ante el Sevilla. 42 partidos, once goles y nueve asistencias más para su hoja de servicios. Y en la siguiente, la 2017-18, crecimiento de su protagonismo con 49 duelos, nueve goles y diez asistencias. Aquel año gana su tercera Supercopa de Europa, su cuarta Champions League y su tercer Mundial de Clubes.

Pasado ya el ecuador de su longeva etapa en el Santiago Bernabéu, en la 2018-19 completa 37 partidos, seis goles y una asistencia, con el cuarto Mundial de Clubes para sus vitrinas. La temporada de la pandemia vuelve a alcanzar los 30 partidos oficiales -tres goles y tres asistencias-, con otra Supercopa de España y su segundo trofeo de la Liga Santander.

Ahí comenzó su decadencia personal para dejar de tener mucho protagonismo en el Real Madrid, hasta el punto de no renovar la pasada campaña y salir del club.

Isco es internacional con España desde la categoría sub 17, con la que obtuvo una medalla de bronce en el Mundial 2009 de Nigeria. También disputó el Mundial sub 20 en 2011 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con la sub 23. Con la selección absoluta debuta, de la mano de Vicente del Bosque, el 6 de febrero de 2013 en un amistoso ante Uruguay en Catar. Ya habiendo debutado se proclamó campeón de Europa sub-21 ese mismo año 2013 en Israel. Suma 38 internacionalidades y 12 goles, así como una Eurocopa, la de 2012 en Polonia y Ucrania.