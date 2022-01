El Sevilla arropa a Joan Jordán: "Uno di noi"

¿Casualidad o causalidad? El Sevilla aprovechó la renovación de Joan Jordán para montarle todo un homenaje público en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán. El futbolista, tal y como fueron relatando Monchi, Julen Lopetegui y José Castro, encajó como un guante en la identidad y la filosofía del Sevilla desde su llegada en 2019. Es uno de los pilares del equipo del guipuzcoano, lo ha sido en 129 partidos oficiales, en los que ha marcado cinco goles, ha logrado un título europeo, la Europa League ante la que posó orgulloso, y ha participado en las dos clasificaciones para la Champions... Y lo ha hecho con entrega, con dedicación, disfrutando de las victorias y sufriendo las derrotas, con una identificación plena.

Pero posiblemente si no hubiese sido víctima de todo lo acaecido en el derbi, y que lamentablemente sigue acaeciendo por la tozudez, hay que decirlo así, del Betis de darle luz y taquígrafos a su legítima defensa –¿cómo se mide desde un informe pericial el mareo de un futbolista?–, no habría tenido tanto boato su renovación hasta 2027.

Así que convengamos en que hay causalidad y también casualidad en que justo ayer, cuando aún estaban calientes las palabras de Ángel Haro queriendo demostrar el presunto teatro de Joan Jordán, éste recibiera el calor de todo su club. El Sevilla, su plana mayor, se reunió para arropar al futbolista agredido y vilipendiado por el eterno rival, como en una respuesta institucional a esta lamentable dialéctica que entre todos deberíamos apaciguar de aquí al día de Andalucía... Que no haya que recordar otra vez qué pasó el día de Andalucía de 2007 en otro derbi copero.

Lo cierto es que Joan Jordán se emocionó ante el aluvión de encomios que recibió de parte de José Castro, Monchi, Julen Lopetegui y ex técnicos o ex directores deportivos, que el club le acercó en un cariñoso vídeo: Josep Sors, Óscar Prieto, Sergio González, Paco Herrera, Fran Garagarza... Y Lopetegui: "Me alegro muchísimo por tu renovación. Es algo absolutamente merecido, te lo has ganado en el terreno de juego. Creo que es una muy buena noticia para ti, para el sevillismo y para su entrenador. Muchas felicidades, seguiremos viéndonos durante muchísimo tiempo".

Con una gran asistencia al acto, y tras visionar en ese vídeo con sus mejores momentos en el Sevilla en estos dos años y medio, Monchi le dedicó una sentidas palabras: "Aquí detrás pone Joan Jordán, uno de los nuestros. Me gusta decirlo en italiano, Joan Jordán, uno di noi, quizá por mi etapa romana", comenzó. "El ser uno de los nuestros no se compra con besarse el escudo, no se compra con declaraciones ojanescas, como diría el presidente, con tuits populistas para ganar el aplauso fácil. Se gana con una actitud, con una forma de ser. Y se gana representando los valores que representan al club más grande que hay en el mundo, que es el Sevilla Fútbol Club. Y tú te has ganado ese título porque tú representas el dicen que nunca se rinde, el llevar esa camiseta, la responsabilidad y la sevillanía".

Asimismo, José Castro habló de esa tremenda identificación: "Yo cuando hablo de Joan me quedo, más que con sus números y logros, con el compromiso y la entrega en cada momento. Me quedo con su mirada antes de cada partido, con la expresividad con que celebra cada victoria y con el pesar de cada derrota. Joan se ha empapado de nuestra idiosincrasia y se ha convertido en un firme exponente de nuestros valores, el nunca rendirse, el hacer más con menos, el luchar mas allá de nuestras posibilidades...", dijo el presidente. "Por todo eso me entusiasma decir que Joan Jordán es uno de los nuestros y lo será para siempre, Joan, porque nos representas... Los sevillistas debemos sentirnos inmensamente afortunados por tener en nuestras filas a un jugador como tú", añadió.

Y Joan Jordán, que llegó a hablar con voz entrecortada por la emoción, expresó sus sentimientos sobre esa idiosincrasia: "Unos valores que considero míos". "Estoy donde me quieren, estoy donde quería, la afición me quiere y estoy muy feliz de estar aquí tantos años", dijo. Y dejó también un mensaje de identidad. "Lo más difícil son sus valores y lo familiar que es. Eso no lo debemos perder, el sacrificio, la humildad, esos valores que lo están llevando adonde lo están llevando", recomendó a todo el Sevilla, su club, su hogar.