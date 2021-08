El Sevilla hace públicas las normas para acceder al partido contra el Rayo Vallecano

Para el Sevilla FC, la seguridad y salud de los aficionados y empleados y el seguimiento de los protocolos establecidos constituyen necesariamente las principales premisas en el arranque de la temporada en nuestro estadio.

Los abonados tendrán que llevar mascarilla FFP2 de forma obligatoria en todo momento, y la distribución de las localidades tendrá en cuenta que los aficionados deben guardar una distancia de seguridad. No se permitirá acceder con comida ni fumar en el estadio y sólo se podrá consumir agua portada por los propios aficionados para autoconsumo y en recipientes que cumplan con la normativa de seguridad aplicable (50cl máximo). Las barras del estadio permanecerán cerradas.

El club ha articulado un sistema de asignación de entradas por sorteo para el acceso de sus abonados, los únicos que podrán entrar en el estadio. No se contempla la venta de entradas de público, ya sea local o visitante.

LAS CLAVES DEL SORTEO

El abonado sevillista que desee asistir al partido contra el Rayo Vallecano deberá solicitarlo mediante inscripción telemática a través de https://taquillas.sevillafc.es/aforo-reducido.

- Los abonados pueden solicitarlo bien de forma individual, agrupados de dos en dos o, máximo de tres en tres, siempre y cuando sus abonos sean de la misma grada.

El sorteo se llevará a cabo teniendo como referencia la localidad que tiene el abonado en su carnet de temporada, de forma que, si resulta agraciado del sorteo, se le asignará una localidad ubicada en la misma zona de la grada donde tiene su asiento.

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán tendrá un total de siete zonas segregadas para el sorteo de los abonos presentes

- La inscripción en el sorteo se podrá hacer desde las 17 horas de hoy miércoles 11 hasta las 20 horas de mañana jueves 12, tras lo cual se realizará el mismo y se publicarán los números de inscripción de los abonados agraciados que obtendrán entradas en cada una de las 7 zonas segregadas del estadio.

- Todas las entradas serán digitales y tendrán: nombre y apellidos, sector, fila, asiento, puerta única de acceso y una asignación de horario de entrada recomendado, así como la normativa especial aplicable, protocolo especial de acceso y un dispositivo seguridad también especial.

- Esta entrada digital y nunca el abono de temporada será la que habilite el acceso al estadio. El club prevé una taquilla de incidencias para aquellos abonados que no puedan descargarse su entrada. Dicha taquilla estará habilitada desde las 19:15 del domingo 15 de agosto, así como el correo taquillas@sevillafc.com para las gestión de incidencias.

- La devolución de la cantidad por partido no disfrutado (resultado de dividir por 19 el importe del precio de su abono Liga) tendrá lugar tanto en el caso del abonado inscrito para asistir al partido y no agraciado en el sorteo como en el caso de los abonados que no se inscriban para el sorteo. Si un abonado se inscribe, resulta agraciado y no acude al estadio, no tendrá derecho a la devolución ya que su sitio no podrá ser disfrutado por otro abonado.

- El club procederá desde el viernes 13 de agosto al envío, mediante correo electrónico, de las entradas digitales para el acceso al primer partido de liga. Además, se dispondrá de un sistema de acceso exclusivo para la descarga de la entrada. El abonado es el responsable de interesarse por saber si ha sido agraciado y tiene la responsabilidad de llevar la entrada el día del partido.

- De cara a los sorteos que será necesario efectuar mientras duren las restricciones y a fin de hacer seguimiento de la asistencia de sus socios abonados, el club ha dividido los partidos en dos grupos: grupo 1 y grupo 2. Los partidos de grupo 1 son aquellos contra FC Barcelona, Real Madrid CF, C. Atlético de Madrid y R. Betis Balompié.