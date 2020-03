El Sevilla, en un perfecto reflejo del fútbol español, vive momentos de incertidumbre, de inquietud y hasta de temor por las consecuencias imprevisibles por ahora de la crisis mundial del coronavirus. Al margen de la lógica inquietud sobre la salud, las consecuencias que ahora mismo no puede dominar el club de Nervión van desde las deportivas hasta las sociales o económicas. Tal es el desbarajuste que produce en plena fase decisiva de la temporada el parón inmediato de la misma, tanto en la Liga como en la Europa League. Al mediodía de ayer se confirmó lo que era una noticia casi anunciada: la suspensión durante las dos próximas jornadas de la Primera y Segunda División, que se une en el caso del Sevilla al aplazamiento de la eliminatoria con la Roma.

Aparte de que no habrá derbi este domingo, con lo que ello acarrea de inconveniente, tampoco se disputará la siguiente jornada, el Levante-Sevilla. Estaba previsto desde el martes que ambas jornadas se jugasen a puerta cerrada, pero el detonante definitivo para que se suspendan fue el positivo del ala-pívot del Madrid de básket Trey Thompkins, que obligó a aplicar la cuarentena a la plantilla de fútbol profesional, dado que comparten con la de baloncesto algunas estancias de Valdebebas y el comedor.

Ni siquiera hizo falta que Luis Rubiales convenciese a Javier Tebas de que debía suspender la Liga, tal y como solicitaba no sólo el presidente de la Federación Española, sino también el de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo. El presidente de la LFP ordenó parar la Liga inmediatamente.

No por esperada deja de ser problemática la noticia de la suspensión por, al menos, las dos próximas jornadas. El problema no es ya que no haya muchas fechas en el calendario para que se puedan disputar los partidos más adelante. Lo grave es que es posible que la crisis del coronavirus obligue a una suspensión sine díe, sin fecha para la vuelta a la competición, o una suspensión definitiva, que sería el caso más grave. Luis Rubiales, en su comparecencia ante la prensa en Las Rozas, se puso en varios escenarios, desde el más leve al más grave. Y las incógnitas rodean a este último. ¿Cómo quedaría la clasificación y qué equipos irían, por ejemplo en el caso del Sevilla, a la Champions o a la Europa League? El asunto es peliagudo y afecta a los presupuestos.

Y no sólo la clasificación final en la Liga. También está el asunto de los derechos televisivos, ya que las plataformas que pagan millones de euros por las retransmisiones podrían dar un importante mordisco al pago presupuestado si se suspende la Liga definitivamente. Hete ahí el porqué de la reticencia inicial de Javier Tebas a suspender la Liga, pese a la presión de la Federación y la AFE. Y ese capítulo, el de los ingresos televisivos, sí es un fijo en el presupuesto del Sevilla, a diferencia por ejemplo de los ingresos por eliminatorias europeas, que es más flexible y menor en el cómputo global.

En el club suelen realizar una previsión conservadora del avance del Sevilla en las competiciones europeas, al margen de que por la Europa League ingresa menos que por la Champions y la variación no sería tan grave si, por ejemplo, quedara suspendida la actual edición y el equipo de Lopetegui no jugara más partidos. Otra cosa sería que las televisiones recortaran, por el efecto de una causa mayor como es la incidencia de una pandemia mundial, los pagos al suspenderse la retransmisión de partidos.

De momento, el Sevilla, el club, está a la expectativa de lo que suceda en el fútbol español y en el fútbol europeo. Rubiales anunció en su comparecencia tras la suspensión de la Liga que el miércoles 25 de marzo habrá una nueva reunión en la que se revisará otra vez la situación y el contexto de la crisis del coronavirus, para ver si se puede retomar la competición o no.

Asimismo, el martes próximo, 17 de marzo, la UEFA tendrá una reunión para decidir qué va a hacer con sus competiciones, tanto las de clubes como las de selecciones. Si aplazara la Eurocopa, quizá habría margen temporal para que la Liga recuperase las jornadas perdidas. Pero todo ello es ahora mismo una incógnita. Mandan las terribles estadísticas clínicas sobre el coronavirus. La curva aún parece ascendente, así que el fútbol debe parar, el Sevilla, también, y prepararse para el peor de los escenarios con la esperanza de que mejore la situación general.