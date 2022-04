El Sevilla C cerró la temporada y jugará por decimosexto año consecutivo en Tercera

El Sevilla C, segundo filial del club nervionense y que el pasado domingo venció por 2-4 al Conil en tierras gaditanas, finalizó la temporada en octava posición con 43 puntos y permanecerá por decimosexta campaña consecutiva en Tercera División, en la actualidad Tercera RFEF, en su grupo X.

Este equipo milita en Tercera División ininterrumpidamente desde la campaña 07-08 y desde su creación en 2004 en Segunda Provincial ha subido siempre como campeón hasta llegar a esta categoría en dicha campaña

El equipo sevillista, compuesto en su mayoría por jugadores en edad juvenil, ha acabado a 15 puntos del play off de ascenso, cuya última plaza ocupó el Gerena, pero no ha pasado apuros en ningún momento de la temporada y ha estado siempre en una posición muy cómoda. Las lesiones en el primer equipo han hecho al cabo de la temporada un efecto dominó en las plantillas, ya que Lopetegui tiró mucho del Sevilla Atlético para completar entrenamientos y convocatorias, lo que hizo que el filial también tuviera que contar con bastantes jugadores del C y del juvenil.

La campaña la comenzó Lolo Rosano como entrenador, que repetía tras las dos últimas campañas, pero el cambio en el cuerpo técnico del Sevilla Atlético con la salida de Paco Gallardo a la sexta jornada de Liga hizo que hubiera cambios entre varios equipos de cantera. Juan Díaz Quinta, que entrenaba al juvenil B, tomó las riendas del equipo de Tercera División, ya que Alejandro Acejo, del juvenil A, se hizo cargo del primer filial y Lolo Rosano ocupó su puesto.

Los de Díaz Quinta han acabado la campaña con 13 triunfos, 4 empates y 15 derrotas, 40 goles a favor y 48 en contra, siendo su máximo goleador Diego Talaverón, con 17 tantos.

El equipo tendrá un proceso de renovación profundo de cara a la próxima temporada, al igual que el primer filial, que aún pelea por la permanencia en Primera RFEF.