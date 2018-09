Pablo Machín: "El halago debilita; el fútbol es presente"

Pablo Machín ha comparecido antes de viajar con el Sevilla a Éibar, donde este sábado juega su equipo a las 18:30. El entrenador del Sevilla ha comentado que "la idea clave es competir". "Compitiendo bien estaremos más cerca de conseguir la victoria, que es para lo que vamos a este partido".

El cansancio y la escasez de efectivos: "Hay varios condicionantes, uno es el tiempo de descanso, que tenemos menos que nuestro rival. Será difícil que podamos dar el descanso merecido a muchos jugadores porue tenemos muchas bajas. Ya la plantilla se nos quedó justa, y entiéndase justa no porque no tenga calidad, sino porque es un número de jugadores es idóneo para que todo el mundo tenga su protagonismo, pero al tener tantas lesiones se nos queda un poco corta para tener alternativas o soluciones en diferentes posiciones. Intentaremos que ese condicionante no se plasme en el terreno de juego".

El Eibar, con más rotaciones: "El Eibar hizo ocho cambios sobre la alineación titular con la que consiguió la última victoria. Intentaremos competir, sacar lo mejor de cada uno, para ganar a un muy buen equipo sobre todo en su campo, con unas unas peculiaridades muy concretas como el Eibar".

Escaso margen de miércoles a sábado: "Lo mejor que nos hubiera venido sería poder disfrutar toda una semana de la victoria contra el Madrid, porque el hecho lo merece. La Liga es así. Hace que tengamos que cambiar rápidamente el chip. El halago debilita. Ahora parece que somos muy buenos, porque se lo han ganado y han hecho un gran partido ante el campeón de Europa. Pero ahora volvemos a la realidad, al fútbol de verdad, el de currárselo fuera de los flashes y las televisiones. La actitud y el cuerpo a cuerpo van a marcar mucho y va a determinar sobre todo la calidad. El año pasado, como tú dices, el Sevilla hizo uno de sus peores partidos allí, no entró en la disposición para jugar este partido, porque nada más empezar le hicieron un gol. Es un encuentro entre dos equipos de fútbol y va a ser muy luchado y muy competido, porque el Eibar es lo que trata de imponer. Intentaremos minimizar sus virtudes e imponer las que tenemos".

El fútbol es presente: "El miércoles ha pasado, ahora llega otra oportunidad el sábado y lo que tenemos que hacer es ganar. El fútbol es presente. Hace bien poco contra el Getafe parecía que no estábamos capacitados para estar arriba y ahora parece que sí lo estamos, Debemos tener cordura, tranquilidad, trabajo, para demostrar que sí estamos capacitados".

Rotaciones y Krasnodar: "Ahora damos prioridad al partido que tenemos. Queremos ganar todos los partidos. La competición europea la hemos empezado bien, es una liguilla y nos podríamos permitir un pequeño error, pero si lo facilitamos luego lo podemos padecer, y en la Liga igual. Dependiendo de cómo estén los futbolistas ya buscaremos a los mejores para competir en Europa. A ver si vamos recuperando a gente para la causa. La exigencia de jugar tantos partidos consecutivos es muy grande y además el esfuerzo de los futbolistas es incuestionable y eso en algún momento nos puede pasar factura".

Los calambres de Arana y Sarabia como opción: "Trato de acertar y de no equivocarme. He barajado varias opciones y entre ellas está la de Sarabia, con Sampaoli ya jugó de carrilero. Las ganas de Nolito nos podía hacer frenar a Lucas Vázquez, pero no es su posición. A partir de ahí, pocas cosas tenemos. En la cantera está Javi Vázquez, pero está también lesionado. A uno lo vamos a poner, con once jugamos seguro".

La renovación de Sarabia: "Lo desconozco, pero la implicación es total, y es un jugador muy importante para nosotros. Recibió una buena oferta del club y mientras sigue rindiendo. Esperemos que siga sí mucho tiempo".

Andre Silva y su gran inicio: “Hoy por hoy está disputándoles a los grandes goleadores el Pichichi, ¿por qué no va a poder disputarlo al final de la Liga? Algo estaremos haciendo bien haciendo tantos goles. Ojalá, es una ilusión, pero está lejano. Vamos a seguir poniendo los condicionantes para que Andre pueda seguir metiendo goles, igual que Wissam, que Sarabia, o que Nolito o que los jugadores que están haciendo goles”.

Vaclik y su profesionalidad: "Era lógico que tuviera un gesto hacia un futbolista que lo ha pasado mal por una situación personal. Los que somos padres hemos sufrido algo similar alguna vez y sabemos lo que conlleva. Mostró todo su empeño en jugar, nosotros en ningún momento le inducimos a hacer nada, le dije que estuviera tranquilo y que lo que decidiera lo haríamos, pero que necesitábamos que estuviera en cuerpo y mente en el partido. Llegó el momento de decidir, él lo tenía claro. Es un jugador importante, nos ayudó y tras el partido se lo agradecimos, pero independientemente de cómo quedó el partido. Hay innumerables veces que no conocéis muchas interioridades que si se supieran sabríais que los jugadores son muy profesionales y muchas veces anteponen los intereses del equipo y el club a los personales".

Implicación total de Vaclik: "El portero es una posición muy solitaria y muy bonita cuando destacas, pero que recibe muchos palos cuando los diez por delante no hacen bien su trabajo. Tomas desde el primer momento tuvo claro que quería venir al Sevilla, eso es incuestionable. Apostó por venir aquí, disipó las dudas con su carácter, enseguida ha aprendido el español, estuvo un montón de horas en pretemporada aprovechando para estudiar e integrarse, porque la comunicación con la defensa es importante. Y todo eso hace que la calidad, que es incuestionable en él, salga. El Sevilla está disfrutando de un muy buen portero y lo seguirá siendo cuando las cosas no salgan tan bien".

El esfuerzo de Banega y la excitación de Roque Mesa: "El partido del derbi fue especial. Es un jugador del que demandamos que sea intenso, a Roque se le conocía más por ser un jugador de toque, y aquí está adquiriendo también un rol de recuperador, que es lo que está haciendo Banega. Él se siente protagonista y tiene la capacidad de ocupar bastante espacio. Son dos muy buenos futbolistas. Éver lleva muchos minutos, pero quiere competir jueves-domingo, está acostumbrado, le gusta. Y debemos cuidarlos durante la semana, lleva muchos partidos, pero todavía estamos en la primera parte y aunque Éver ha estado en el Mundial, los futbolistas como él son superdotados, no sólo técnicamente, también físicamente, porque si no puedes competir en el aspecto físico no puedes demostrar la calidad que tienes. Éver es un superdotado también como todos los futbolistas de élite".

Los vaivenes de las sensaciones: "El entrenador y los futbolistas son los mismos el día del Getafe y el del Madrid. El entrenador confía en sí mismo cuando gana al Madrid y cuando pierde contra el Getafe. Cuando llegué creía que estaba capacitado, no quería defraudar, y sigo pensando igual, Y la afición, si no es la mejor de España, que para mí lo es, está entre las mejores. La pasión se vive así, con esos vaivenes, pero la afición es inteligente. Y yo siempre les digo a los futbolistas que lo tienen que dejar todo en el campo y eso lo valora la afición. Si seguimos así vamos a tener una comunión perfecta y la afición del Sevilla seguirá siendo ese jugador número doce que siempre fue”.

Mercado, Escudero, Amadou y Gonalons: “Si fuera por sus ganas, habrían jugado ya con el Madrid. Tengo una forma de ser, centrarme en los jugadores que tengo y no estar pendiente de los que aún no están con el grupo, eso es un tema de los doctores y los fisios. Hay que cumplir los plazos. Amadou fue el más reciente. El tema más preocupante será el de Gonalons, es una fisura en las piernas y ahí sí que es zona de carga y puede sufrir más golpes y lo tendremos más complicado y seguramente que hasta después del parón no podremos verlo trabajar, y luego ya veremos sobre el terreno si tiene dolencias o llega antes o después”.

Las derrotas de los dos grandes: "El Madrid y el Barça van a estar primero y segundo casi seguro, no es lo mismo acercarse a ellos un día que en 38 partidos. Y luego está el tapado que es el Atlético de Madrid, que puede competir con ellos en fichajes y es el que suele estar más cerca para aprovechar los fallos de los máximos favoritos".