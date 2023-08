Sow, con un Fernando por detrás, puede ser divertido

Decepción grande del Sevilla a pesar de que los hombres de Mendilibar elevaron bastante el nivel respecto a los partidos anteriores. Entre los errores endógenos por conceder dos goles relativamente fáciles de defender y los exógenos, que tienen más que ver con las decisiones arbitrales, lo cierto es que los sevillistas llegan a la tercera jornada con cero puntos de nueve.

Sow | Es un verso suelto y si le ponen alguien por detrás, divertirá

Primer partido como titular del suizo con la camiseta del Sevilla y había muchas ganas de ver su rendimiento para comprobar qué tipo de futbolista puede ser aquí, no en el Eintracht. Es un futbolista dinámico, con calidad en los pases y también con visión del fútbol de mediocampo hacia arriba. No le quema la pelota en esas zonas y sabe eludir contrarios también cuando se ve apretado. Eso sí, no es un medio centro anclado para sustituir a Fernando, eso nunca. Ahí sufre y eso le pasó esta vez.

Rakitic | Se resarció del error en el 1-2, pero el VAR dijo no

Le cuesta mucho trabajo ir hacia atrás y eso penaliza mucho a todo el equipo. En la acción del 1-2 su despeje fue espantoso y después lo agravó con su incapacidad para reaccionar rápido para tapar el disparo de Aleix García en el pase atrás. Pudo desquitarse con el golazo tras el córner en corto, pero las rayas de las máquinas desmintieron a las del césped y no subió al marcador.

En-Nesyri | En una de esas fases en las que el balón rebota en él

Estaba enrachado cuando marcó un par de goles e incluso el tanto que sirvió para la ventaja inicial contra el Manchester City, pero los errores en el segundo periodo parece que le han afectado a su confianza y eso no es bueno en un delantero como él. Ha pasado de comerse el mundo a que el balón le rebote en sus espinillas y coja cualquier dirección menos la que el marroquí desea. Cuestión de confianza.

Óliver Torres | En esa posición tiene que hacer más daño

Cuando juega de mediapunta, como en este caso, muy cerca de En-Nesyri, está obligado a hacerle más daño al rival, a provocarle muchas más dudas para que otros hombres de arriba se vean beneficiados con ello. El extremeño no estuvo rematadamente mal, se mató a correr para presionar, pero le faltó eso, dar un paso más para crear peligro. Y ahí es fundamental.