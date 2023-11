El bajón de Sow, no convocado por Suiza para tres partidos oficiales

Respecto a la anterior parada para los partidos internacionales de selecciones, el Sevilla pierde a dos de sus representantes en el mundo. Uno es Nyland, un fijo de Noruega que se lastimó el cuádriceps el lunes previo al derbi del pasado domingo. Otro es Sow, un fijo de Suiza que no ha sido llamado por su seleccionador justo cuando su país juega tres partidos oficiales de clasificación. Los tres últimos.

Este mes de noviembre se cierra la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Y las selecciones van finiquitando sus posibilidades. Suiza tenía un partido aplazado que se suspendió en Israel por el nuevo estallido del conflicto inacabable con Palestina. El partido se jugó este jueves, coincidiendo con el amistoso Bélgica-Serbia, en el que se enfrentaron Lukébakio, que jugó la segunda parte como extremo derecho, y Gudelj, que fue titular como central en un sistema de tres. De hecho, el Israel-Suiza (1-1) fue el único clasificatorio que se anticipó a este jueves.

En ese partido no participó Djibil Sow, un fijo de la selección suiza que tampoco se ha ejercitado esta primera semana de parón con el Sevilla por una sobrecarga leve. Murat Yakin no había llamado a uno de sus hombres titulares, coincidiendo con su bajón de juego en Nervión, justo cuando Suiza se juega el liderato de su grupo y tiene un partido más, el aplazado con Israel, que el resto. También debe jugar con Kosovo y Rumanía para concretar la clasificación.

El bajo rendimiento de Sow tiene, así pues, su reflejo en su protagonismo como internacional. El mediocampista, que en Suiza juega claramente de 10 en un dibujo de 4-2-3-1, parece que no se hace al sitio en el Sevilla. No lo cogió con Mendilibar ni lo coge con Diego Alonso, que sigue ubicándolo en el centro del campo, en un patrón de 4-2-3-1, pero en el doble pivote, no como 10.

Cuando lo fichó el Sevilla este verano fue la primera gran apuesta del nuevo director deportivo, Víctor Orta, su primer fichaje tras los realizados por Monchi de Badé, por el que se pagó su opción de compra, Gattoni y Pedrosa. El gestor técnico impelió a los consejeros delegados a pagar al Eintracht de Fráncfort 10 millones de euros por él, en el que tenía una gran confianza para reforzar la medular con un box to box más especializado en la llegada y el disparo, en la terminación de las jugadas de ataque.

Murat Yakin lo viene ubicando en esa demarcación de mediapunta por el centro, escoltado por Freuler y Xhaka en el doble pivote. Ante Bielorrusia, su último partido, fue titular, pero lo sustituyo Amdouni a la hora de juego. Ante Israel, con Sow, ausente, fue Amdouni el que se ubicó en ese puesto de 10.

A sus 26 años, Sow acumula 41 partidos como internacional con Suiza -Jesús Navas, a punto de cumplir 38 años, cumplirá hoy su partido 50 con España-. Campeón de la Europa League con el Eintracht en Nervión en 2022, fue titularísimo en el último Mundial con Suiza y no se perdía un partido con su selección desde el 28 de marzo, cuando, precisamente frente a Israel, no jugó por problemas musculares. En el Sevilla, ha perdido el paso con su selección y no termina de asentarse. ¿Qué le pasa a Sow, es sólo un problema de demarcación o es permeable a la crisis general del equipo?