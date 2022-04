Tecatito Corona, ilusionado con su primer Sevilla-Real Madrid

La proximidad del Sevilla-Real Madrid ilusiona a un jugador como Tecatito Corona, uno de los refuerzos en el mercado de invierno para el equipo de Julen Lopetegui. El mexicano tiene muchas ganas de disputar un partido como el del domingo, en el que existe la posibilidad de apretar algo más la cabeza de la tabla. Además, el internacional azteca sueña con anotar su primer gol con la camiseta del Sevilla.

“Es un partido que desde niño quieres jugar y tenerlo a unos días es muy bonito. Espero que sea bonito para todos. Venía hablando con un amigo y le dije que me estoy imaginando hacer el domingo mi primer gol. Mi primer partido fue un derbi y me he dado cuenta de que la afición aquí pesa mucho. Ojalá podamos regalarle un bonito partido”, ha comentado Tecatito en una entrevista distribuida por el Sevilla.

“El equipo llega muy bien. Siempre le da la vuelta e intenta ser mejor. Es lo que vamos a intentar este domingo. Contra el Real Madrid hay que estar muy concentrados porque en cualquier momento te pueden hacer algo. Es un partido para sacar todas las cualidades de uno”, añadió el habilidoso extremo.

Además, el mexicano señalaba que en su país va a ser un partido que “lo va a ver mucha gente porque son dos equipos grandes y estamos ya en las jornadas finales”.