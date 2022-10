Tecatito Corona de momento sigue lejos del Mundial

Jesús Tecatito Corona sigue recuperándose de la fractura del peroné y los ligamentos del tobillo que sufrió en pretemporada. El jugador aún no ha iniciado el trabajo sobre el césped, pero en México han insistido con no tirar la toalla con respecto a las opciones del extremo de llegar al Mundial de Catar, una posibilidad cada vez más alejada por la cercanía de las fechas.

Corona se operó el 18 de agosto y su regreso a los terrenos de juego se cifró en cinco meses.

Jorge Sampaoli cifró su vuelta a los entrenamientos, según los informes de los médicos, hasta dentro de un mes, aunque por otro lado miembros de la Federación Mexicana de Fútbol han insistido con que sus médicos evaluarán a Tecatito en Sevilla para ver si puede ser incluido en la lista de convocados para la cita que empieza en Catar el 20 de noviembre.

“Tecatito va progresando día a día. Su fecha de alta para que vuelva a entrenar progresivamente con el equipo creo que es el 1 o el 2 de diciembre. No veo, por el informe médico, que él pueda tener esa posibilidad. A lo mejor con lo que dicen los médicos, si la evolución es buena, porque él ha tenido una lesión muy grave, adelantarla sería peligroso, pero no sé. Sé también que al jugador le gustaría estar en el Mundial con su selección y que al grupo de jugadores mexicanos también le gustaría que él estuviera, pero yo no lo puedo decir. La responsabilidad es del médico, que es el que va a decir si puede o no”, dijo el argentino al término del partido ante el Copenhague.

Podría darse el caso de que México incluyera a Tecatito en su lista de jugadores aun a sabiendas de que no estará en el inicio del campeonato, pero sí para fechas siguientes, aunque también tendría que adelantar plazos en su puesta a punto. México juega su primer partido el 22 de noviembre ante Polonia (17:00 horas), para el día 26 medirse a Argentina (20:00) y el día 30 a Arabia Saudí (20:00).