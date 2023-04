Tecatito Corona, el único que no ha sido utilizado por Mendilibar en el Sevilla

José Luis Mendilibar se ha encargado de meter a todos los futbolistas disponibles de la plantilla sevillista en la dinámica del equipo. Sólo el mexicano Tecatito Corona no ha sido utilizado aún por el técnico vasco a pesar de que en el primer entrenamiento se observó una imagen en la que éste, en la ronda de saludos para conocer a los integrantes de la plantilla, se interesaba de forma clara por conocer el estado del ex futbolista del Oporto.

Sin embargo, parece que las molestias del mexicano, que quería jugar el Mundial de Qatar con su selección, no han desaparecido y aún no ha podido debutar siquiera en esta temporada. Se da la circunstancia de que en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal, Mendilibar comentaba que Tecatito Corona no había podido entrenar dos días por unas molestias estomacales y que pese a ir en la lista de convocados no iba a tener ninguna opción de jugar en ese encuentro.

Corona salió durante esos días previos en diferentes fotografías en una corrida de toros en La Maestranza. Mendilibar, mientras, ha ido haciendo rotaciones masivas y en los últimos partidos entre semana ha variado casi totalmente la alineación. En San Mamés, por ejemplo, eran siete los titulares que no lo fueron ante el Villarreal.

Rueda de prensa para evitar la coincidencia con el Sevilla Atlético

La rueda de prensa oficial de José Luis Mendilibar con vistas al partido del lunes contra el Girona tendrá lugar un día antes de lo habitual, ya que está fijada para hoy a partir de las 12:00 en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros. La razón es evitar la coincidencia con el trascendental partido del filial, que se enfrentará al Vélez el domingo en la pelea por eludir el descenso.

Día de descanso para la plantilla tras el triunfo en San Mamés

José Luis Mendilibar, junto a su cuerpo técnico, decidió anular el entrenamiento previsto para la mañana de ayer y le concedió un día de descanso a su plantilla tras el triunfo del jueves contra el Athletic en San Mamés. Las sesiones preparatorias para la cita del lunes ante el Girona tendrán lugar, por tanto, este sábado y domingo, ambas a partir de las diez de la mañana.

Pellegrini incluye a los sevillistas en la pelea por la zona europea

Tras el triunfo del Sevilla en San Mamés, ayer se le preguntaba al entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, sobre la posibilidad de que sea un rival por Europa. "Siempre miramos adelante; es la mentalidad que hay que inculcar, independientemente de con quien juguemos. Todos los rivales son competencia mientras tengan opciones matemáticas", afirmó.