Tecatito puede salir para facilitar las entradas prioritarias, Lenglet y Soumaré

Desde la ciudad de Monterrey, potente motor industrial de México, puede llegar el combustible que acelere las gestiones que el Sevilla Fútbol Club aún tiene pendientes antes de que se eche el cierre al mercado de fichajes a las 00:00 horas del próximo sábado 2 de septiembre. En la ciudad del norte de México radica el Rayados, que tras llevarse al bético Sergio Canales, entre otros, también pretende ahora a Tecatito Corona.

En el Sevilla se frotan las manos con la posibilidad de que cristalice la operación y se afanan en ello mientras se desgranan los días finales para configurar una plantilla aún más necesitada de refuerzos tras el cero de nueve puntos en la Liga. José Antonio Noriega, presidente de los Rayados, habla ahora tan claro como lo hizo cuando gestionaron con el Betis la contratación de Canales: "Jesús Corona sigue siendo una de las opciones. Son negociaciones que no son sencillas. Yo creo que se ha avanzado. Lo he dicho otras veces, perdón por repetirme, 'del plato a la boca, se cae la sopa'. Es esa la verdad, cuando crees que algo está en tus manos pero no depende de ti, lo terminas perdiendo. Es una negociación como la de Canales, hay muchas cosas involucradas, de repente todo puede cambiar, pero mi sensación es positiva".

Tecatito le supone al Sevilla unos 3 millones de coste al año por su ficha, más algo menos de un millón por la parte proporcional de la amortización del fichaje: en enero de 2022, el Sevilla pagó 3 millones de euros al Oporto por el traspaso y el contrato del internacional mexicano es de tres años y medio, hasta el 30 de junio de 2025.

El extremo, que llegó por expreso interés de Julen Lopetegui, tuvo un protagonismo menor la pasada temporada por su grave lesión de tobillo en agosto de 2022, que lo tuvo en el dique seco hasta febrero de este año. Esta temporada, ha jugado un cuarto de hora en Vitoria y unos minutos ante el Girona el sábado. La entrada del recién fichado Dodi Lukebakio acorta aún más sus expectativas y además, su salida abriría el margen que el Sevilla necesita para acelerar por dos operaciones abiertas y preferentes, el central barcelonista Clement Lenglet y el medio defensivo Aboubakary Soumaré, del Leicester.

Son los dos elegidos para reforzar la parcela defensiva, tan discutida en los albores de esta temporada. En el caso de Lenglet, Víctor Orta negocia con el Barcelona, con el que Xavi Hernández sigue sin contar. La idea del director deportivo sevillista, según apunta Relevo, es abonar entre el 30 y el 35 por ciento de la ficha del internacional francés para que retorne esta temporada a Nervión. Lenglet tiene hasta el 30 de junio de 2026 un contrato con el Barça por el que percibe 8 millones de euros netos.

En cuanto al también francés Soumaré, el Sevilla tratará de arrancarle al Leicester otra cesión, con opción de compra en su caso. El jugador se ha convencido ya de recalar en el club hispalense y esa baza es la que juega Orta en su diálogo con la entidad inglesa.

Aparte de Tecatito, el Sevilla, como ha dejado claro su presidente Pepe Castro a la salida de la catedral este mediodía, necesita de forma perentoria dar salida a otros jugadores para liberar masa salarial: Idrissi, que sigue apuntando al Feyenoord, Óscar Rodríguez y Januzaj, al que desde Bélgica el periodista Sacha Tavolieri, referente en materia de fichajes allí, vincula ahora con el Al-Tai saudí después de desmentir que fuera una prioridad para el Stade Rennais francés.