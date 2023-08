Dieciséis años sin el eterno dieciséis: Antonio Puerta

Nada es igual en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde que en aquella malhadada noche del 25 de agosto de 2007 ante el Getafe, el cuerpo de Antonio Puerta se desplomó cerca del palo izquierdo de la portería de Gol Sur. El simbólico héroe de aquella primera Copa de la UEFA se reincorporó unos minutos después, pero camino de los vestuarios parecía mirarse a sí mismo con una pesadísima verdad sobre su conciencia, ajeno a los aplausos del sevillismo. Tres días después, la noticia que nadie quería oír estalló en la ciudad y la cubrió con un hongo de amargo pesar. A sevillistas y a no sevillistas.

Los vigentes campeones de la UEFA y de la Supercopa de España estaban en Atenas para certificar más historia, el pase a la primera Liga de Campeones, tras el 2-0 de la ida ante el AEK de Lorenzo Serra en Nervión. La trágic noticia llegó a la capital helena a mediodía, directamente del hospital Virgen del Rocío.

El presidente del Sevilla, José María del Nido Benavente, el capitán Javi Navarro y el delegado del equipo, Pablo Alfaro, se reunieron con el delegado de la UEFA para aplazar el choque. El AEK de Atenas se sumó a la causa, también movido por la alerta de incendios que quemaba Grecia. Finalmente, la UEFA accedió a la petición y el encuentro fue trasladado al lunes 3 de septiembre. La directiva sevillista trató de aplazar también la disputa de la Supercopa de Europa ante el Milan, pero la respuesta del máximo organismo del fútbol europeo, en esa ocasión, fue negativa. El Sevilla jugó el siguiente viernes el partido ante los italianos, cayendo derrotado por 1-3. Posteriormente, ya en el mes de septiembre, se jugó el choque ante los helenos, venciendo el equipo aún de Juande Ramos (se marcharía al Tottenham unas semanas después) por 1-4.

Desde hace hoy 16 años, el espíritu de Antonio Puerta reina en Sevilla. A su sepelio acudieron sevillistas y béticos. La puerta 16 del Ramón Sánchez-Pizjuán recuerda su figura y lo que simboliza: la irrupción del Sevilla campeón del siglo XXI y la solidaridad del fútbol sevillano más allá de la rivalidad.

Cada minuto 16 de cada partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, su memoria se hace carne. Cada 28 de agosto, el mundo del fútbol recuerda su figura y su ejemplo con un amarguísimo regusto.

Sergio Ramos, uno de sus grandes amigos en su trayectoria como sevillista, volvió a recordarlo este lunes:

Han pasado 16 años y no me lo puedo creer. Que sepas que no pasa un día sin tenerte presente. Eres eterno. Te extrañamos, amigo mío ❤️ #AntonioPuerta pic.twitter.com/7lPWT9b3RZ