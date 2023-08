Pepe Castro: "De aquí al día 1 de septiembre habrán salidas y entradas seguro"

José Castro hacía balance del pésimo arranque de temporada del Sevilla y de los temas de actualidad deportiva tras la ofrenda floral del club a la Virgen de los Reyes en la Catedral. "Como cada año, la tradición manda y hay que estar aquí postrados ante Ella para que haya salud en todos nosotros y salud deportiva, que no haya lesiones", empezó.

Inevitable empezar por el cero de nueve puntos en la Liga: "No nos gusta haber empezado así, hemos empezado mal, sin paliativos, en los dos primeros peor que en el último, donde hicimos muchas cosas para ganarlo. Ese partido de la Supercopa quizás nos exigió mucho, no sé, no quiero poner ninguna traba. Lo único que queda es unirnos en el club, unirnos en la plantilla y el vestuario y ganar los próximos partidos, no es normal que estos resultados se den y ya tenemos la experiencia del año pasado".

Y la bronca al palco en los últimos minutos ante el Girona: "Cuando las cosas no salen, la gente de alguna forma se rebela. Yo también lo siento así porque soy sevillista, llevo 27 años dedicado al club, y estas cosas me sirven de acicate para seguir trabajando y que el 2 de septiembre tengamos la plantilla competitiva que todos deseamos".

El continuidad de José Luis Mendilibar aún no peligra: "Para nada, hay que tener paciencia, comprendo que al aficionado se le acabe la paciencia de momento, pero los dirigentes tenemos que ser de otra pasta, hace dos meses estuvimos aquí para celebrar un título, lo que no pueden decir muchos, con ese entrenador que nos hizo campeón, a todos nos gustaría tener más puntos pero los puntos llegarán, paciencia".

Calma a la afición sobre los refuerzos pendientes: "No sé los fichajes que llegarán, pero de aquí al día 1 va a hace movimientos de entrada y salida seguro, vamos a hacer un equipo que nos dé alegrías porque ya lo hemos demostrado, vamos a responder. Es un año difícil, nuestro director deportivo se encontró con muchísimos jugadores que no servían, que no entraban en los planes y ese número bárbaro está costando sacarlo. Víctor (Orta) está trabajando mucho y bien y confiamos en que de aquí al 1 los terminemos de sacar y que vengan algunos".

Ni Ocampos ni En-Nesyri acudieron a la catedral: "Lucas sufrió un cólico, estuvo vomitando y sin dormir toda la noche, con En-Nesyri no sé qué la ha ocurrido, pero si no está aquí no es porque vaya a salir".

Asegura que ni por el marroquí ni por nadie hay una propuesta concreta: "Los contactos son continuos estos días pero no hay una oferta concreta por ningún jugador ahora mismo. Esto no es como antes, para que entren unos, tienen que salir otros...".

Reconoce que Lenglet y Soumaré, opciones preferentes, están sobre la mesa: "Lenglet es una opción y estamos viendo otras. ¿Sergio Ramos? ya lo hemos contestado muchas veces". ¿Soumaré? Hay varios jugadores que pueden estar aquí en los próximos días, pero también tenemos que dar salida a alguno más".

Salió el espinoso asunto del arbitraje de Jesús Gil Manzano el sábado ante el Girona: "No tuvimos suerte con palos, ni con los goles ni con las decisiones arbitrales, donde nos vimos perjudicados. He visto muchas veces las dos jugadas, el fuera de juego por más que lo miro no lo parece por mucho que hayan tirado las líneas y lo del penalti sí que no lo entiendo, pita el penalti porque lo ve clarísimo, es un arbitro con muchísima experiencia. Hay cosas que no engañan a nadie que son los resultados. En los últimos diez partidos con este árbitro en los últimos cuatro años, hemos ganado uno, perdido seis y empatado tres, esperemos que cambie la suerte con él". En realidad, la estadística es una victoria, seis empates y tres derrotas.

"Miren los fichajes que hay en otros equipos, los nuestros y los que pensamos hacer".

Volvió a hablar de Luis Rubiales, aunque comedido: "Hemos dicho que no era un buen dirigente y que el Sevilla se ha visto perjudicado varias decisiones y la FIFA ya ha tomado una decisión y el resto de organismo serán los que tengan que decidir sobre ese tema".

¿Es una amenaza el fútbol árabe de aquí al cierre del mercado? "Miedo no hay, pero la liga de Arabia está haciendo estragos, no sólo a mayores, también a jóvenes, en el mercado todo puede ocurrir de aquí al 1, pero tengo mucha confianza en Víctor y su equipo, se está trabajando mucho para sacar a los que no cuentan y traer a otros para dar equilibrio mayor a la plantilla".

No descarta el objetivo de la Champions: "El Sevilla tiene el máximo objetivo siempre, esto ha empezado mal pero cambiará, hay muchos equipos con un punto, el año pasado no empezamos bien y acabamos con un título y en Champions".

No tiene un partido propicio ahora para despegar: "El Atlético es un rival muy complicado y con plantilla extraordinaria, intentaremos competir allí pero quedan muchos partidos".

Llamó la atención que olga Carmona, la campeona del mundo y ex sevillista, no fuera homenajeada en el terreno de juego el sábado pasado: "Se lo voy a explicar... al presidente y al sevilla hay que atizarle de toas partes y parece que todo está mal. Nuestra ex jugadora milita en el Real Madrid y como es lógico es el primero que quiere homenajearle ante su público y entrevistarle, y nos pidió que fuera un acto privado, como es lógico, nosotros también lo hubiéramos hecho".

Y para acabar, reaccionó con cierta molestia a la cuestión de si hay problemas de inscripción d ejugadores: "¡No me hable de jugadores inscritos, lo hicimos a todos de una vez! En eso no se puede criticar al Sevilla".