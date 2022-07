Ante el Tottenham, un partido "especial" para Lamela

Para un jugador en concreto la temporada que se va a iniciar a mediados de agosto cobra una dimensión especial. Erik Lamela tuvo que parar la pasada campaña cuando mejor estaba por culpa de una lesión en el hombro que le hizo pasar por el quirófano, por lo que, ya recuperado, es uno de los jugadores que muestran más ganas en la concentración del Sevilla en Corea del Sur, donde permanecerá el equipo hasta el día 17 de julio

"Me encuentro bien, motivado. Fue un viaje largo, pero contento de estar acá, con muchas expectativas para este año. El año pasado tuve una lesión y ahora arranco de cero, trabajando duro para dar mi mejor versión. El plan de trabajo durante las vacaciones es importante para llegar en las mejores condiciones a la pretemporada y el grupo está trabajando con buenas sensaciones, muy unido y con muchas ganas para llegar en buena forma al inicio de liga", ha comentado el argentino a los medios del club desde tierras asiáticas.

Lamela recuerda que la pretemporada es importante no sólo para cargar pilas desde el punto de vista físico, sino también para la cohesión del grupo. "Es importante para la unión del equipo y hay que aprovecharlo al máximo. Al grupo lo veo muy bien y motivado... es lindo que te reconozcan los fans coreanos”, indica el extremo, que se reencontrará con su ex equipo el sábado en el prime amistoso del verano: “Ante el Tottenham será un partido especial, toca enfrentarlo y será una experiencia muy linda, debe servirnos para mejorar y para formarnos como equipos. Ellos llegan mañana y será lindo volver a reencontrarnos".

El jugador sevillista está muy contento por la acogida que tuvo desde su primer día en el club. Por su forma de jugar, Lamela fue uno de los preferidos por la afición. "Es algo muy lindo tener el cariño de los hinchas desde que llegué a este club. Espero poder devolverles en el campo lo que ellos me dan, estoy ilusionado y trabajando para dar la mejor versión y quiero llegar de la mejor manera. La competencia es positiva para el equipo y también para dar el máximo, tenemos una gran plantilla y eso ayudará al equipo en determinados momentos de la temporada”.

Por último se refirió a la exigencia y a la presión que hay en el equipo por ganar cada partido y conseguir los objetivos, tanto por parte del entrenador como del entorno. "Julen (Lopetegui) conoce al máximo a este equipo y estamos todos a disposición para dar el máximo de cada uno y brindarle lo mejor de nosotros. Como jugadores sabemos que tenemos esa gran plantilla y que estamos para más y esperemos que este año sea mejor, personalmente me gusta que haya exigencia y que tengamos esa presión de ganar siempre. Eso va a ayudar al equipo a que siempre dé un extra. La Champions es una competición hermosa para jugar y tenemos mucha ambición y en LaLiga siempre intentamos luchar y este año no va a ser diferente. Hay muchas expectativas como he dicho, llevo un año aquí pero conozco a todos mis compañeros y eso es positivo, trabajamos duro para conseguir lo máximo”.

Para cerrar, volvió a hablar de su lado más personal y lanzó un mensaje al sevillismo: "Hay competencia, pero personalmente entreno para brindarle lo mejor al equipo y tener más posibilidades. Tenemos que estar preparados, la selección también es algo lindo y personalmente daré lo mejor, pero principalmente para ayudar al Sevilla. A los aficionados decirles que estamos muy comprometidos para tener un gran año y lo dejaremos todo".