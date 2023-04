Mendilibar: "Clasificatoriamente ganar en Valencia sería la leche"

José Luis Mendilibar ha analizado la situación del Sevilla, ante una oportunidad de oro en Mestalla, y su estado físico y anímico ante el partido en Valencia, adonde viajará el equipo este domingo por la mañana, para jugar por la noche, a las 21:00.

Sobre el cansancio físico, el vizcaíno explicó que trata de mantener frescos a los futbolistas con pocos ejercicios. "Los jugadores están cansados todavía, porque se jugó antes de ayer, se viajó ayer, se entrenó nada más llegar, hemos entrenado hoy... Los que jugaron han hecho un pelín menos que el resto, tampoco los demás han hecho demasiado. Intentamos mantenerlos lo más frescos posible para poder competir mañana".

El espaldarazo de Old Trafford

Y también reconoció que lo mental influye y que al Sevilla le ha venido muy bien el empate final en Old Trafford. "Mentalmente te da mucho haber empatado a dos en Old Trafford, es una inyección de moral y te anima. El cansancio está ahí y aparece, más con el calor que hace. Pero mentalmente estás bien. Me gusta que el jugador esté con ganas, que venga a entrenar bien, no que vengas a entrenar con mala cara. Y ahora mentalmente el equipo está bien y eso te da fuerzas".

Sin embargo, reconoció que todos lo pasaron mal por el mal inicio de partido y quiere evitar esto en Mestalla. "Ahora mismo estamos arriba, en la nube, pensando que podemos lograrlo todo en las dos competiciones, y es normal que la afición se venga arriba, pero a las nueve y veinte estábamos todos jodidos, no sólo la afición, sino los que estábamos en el terreno de juego. Pero este equipo tiene esto en esta competición, que muchas veces no sabes cómo sale hacia arriba. Y los rivales también saben que el Sevilla tienen ese halo en este torneo y saben que no termina el partido hasta que pita el árbitro".

El juego directo del Valencia

Mendilibar habló detenidamente del rival del Sevilla, un Valencia en una situación que no es pareja a su potencial. "Jugamos contra un buen equipo, que no está bien, con buenos futbolistas, que son peligrosos, que juegan bastante rápido hacia delante, no entretienen demasiado el juego en zonas intermedias y trata como nosotros de sacar centros rápidos y ocupar área bastante pronto. Por circunstancias, está donde está, pero nos enfrentamos a un muy buen equipo con muy buenos futbolistas y que en cualquier momento pueden salir de donde están".

Comparó el juego rítmico y directo del United de Ten Hag con el del Valencia de Rubén Baraja. "La idea de juego nuestra es la misma, pero también juegan los rivales. El Manchester salió muy bien en su casa, nos dominaron, nos hicieron goles y nos costó salir del bucle donde nos metieron ellos. En el segundo tiempo estuvimos mejor, pero es verdad que no son iguales todos los partidos. El Valencia va a querer atacar rápido, bastante parecido al Manchester y espero estar mucho mejor en situación defensiva para que no nos hagan tanto daño y luego salir para crear peligro".

La trascendencia clasificatoria

Era preguntado el entrenador del Sevilla sobre lo que significaría ganar este partido. "Clasificatoriamente ganar sería la leche, sacarías tres puntos más al Valencia. Pero ellos también pensarán al revés. Hay que salir mejor que en Mánchester, tratar de crearles peligro porque ellos son capaces de crearlo, pero también sufren y que tengamos opciones de ganar, si lo hacemos a ellos casi les dices adiós".

Sobre por qué salió sin delantero centro específico y el plan para Mestalla, dijo. "Pensado está, no tiramos las pelotas para arriba y el que cae juega, está pensado. Unas veces sale bien y otras no tan bien. Lo que hagamos de aquí en adelante depende de los jugadores, de los partidos, de cómo entrenen... y luego yo elijo. Pero yo elijo por lo que veo en el terreno de juego, no por capricho mío".

Rafa Mir y las oportunidades para todos

En este contexto, era interesante saber su opinión sobre Rafa Mir, que apenas ha jugado unos minutos con el vizcaíno. "Hasta ahora no he contado con él de principio, salió un partido en la segunda parte y lo que he comentado con él, porque hablo con todos. Le he dicho que tenemos partidos cada tres días y vamos a necesitar de todos y estoy convencido que jugará titular, no sé si será mañana, o el fin de semana siguiente. Gracias a Dios estamos recuperando a los lesionados y contamos con casi todos, mañana faltarán los lesionados. Pero lo que no puede hacer Rafa es decaer en el intento, porque todavía quedan muchos partidos, partidos importantes para el equipo".

Pero el caso de Rafa Mir no es el único ante el reparto de titularidades y minutos. Mendilibar pidió a todos sus jugadores que se empeñen en el día a día, porque los va a necesitar a todos: "Han pasado tres partidos desde que estoy aquí, y parece que son muchos partidos, y lo que queda es mucho, cada tres días. Y tienen que tener tranquilidad, no pueden jugar todos en tres partidos. Algunos se ponen nerviosos, pero va a haber tiempo para todos si entrenan bien en el día a día. Siempre les digo lo mismo, hacedme ver a mí que estáis para jugar y que no vea a ninguno cabeza abajo. A ver si todos mantienen el mismo espíritu y la misma ilusión para poder jugar".

Pape Gueye, con molestias y sancionado

Pape Gueye no puede jugar en Mestalla, tampoco en Nervión ante el Manchester City. Y este sábado no se ha ejercitado. "Tiene problemas en el tobillo, los tiene desde que he llegado aquí. Hoy se ha tratado y tenía molestias, pero el lunes espero que esté disponible el lunes. Es una pequeña molestia que se agrava cuando no juegas... Está sancionado, no puedes jugar y parece que la molestia se agrava un poco, pero estoy convencido de que la semana que viene estará con el grupo".