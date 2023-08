El repaso de Víctor Orta al partido y a la situación del mercado

Víctor Orta continúa con la tradición de su antecesor en el cargo, Monchi, a la hora de hablar en la previa de los partidos importantes. La cita de este miércoles en Atenas con la Supercopa de Europa en juego es una de ellas y el actual director deportivo sevillista comparecía ante los enviados especiales para diseccionarla. "Quiero estar centrado en el partido. Estamos muy ilusionados. Es un trofeo que le hace mucha ilusión al club ante un gran rival que puede darle más grandeza si podemos doblegarle. Pensar en fútbol es lo que me apetece ahora mismo", apuntaba para comenzar.

El técnico, con pasado radiofónico, comentaba algunas anécdotas respecto al rival y su gran estrella, Haaland. "Tuve la suerte de ganar una vez al Manchester City, recién ascendido y con diez jugadores. Creo que se puede, ése es un ejemplo y ha pasado otras veces. Tienen una selección mundial. Ya le he dicho a Haaland, que es hincha del Leeds, que no meta muchos goles, a ver si me hace caso, no creo. Fuera de bromas, creo que la grandeza del rival te motiva más porque te hace ser más exigente contigo mismo y jugar mejor. Es el tópico de que en 90 minutos todo puede pasar, pero es verdad. Ha habido ejemplos en la historia del fútbol con muchísimas sorpresas y es parte de la grandeza de este deporte. Nosotros en el Sevilla lo hemos demostrado en muchas finales".

El mercado

Pero no tardan en llegar las preguntas sobre la verdadera actualidad, ese mercado que entra en la fase de mayor agitación y suenan nombres importantes para salidas, como Bono o Acuña. "No estoy preocupado. Creo que el mercado está abierto y el Sevilla, a lo largo de su historia, ha vendido jugadores con ofertas de mercado y fuera de mercado. Es parte de la idiosincrasia de este juego hasta el 1 de septiembre. La palabra no creo que sea preocupado. Tengo que estar alerta y tener responsabilidad con el trabajo, con los consejeros y con mi equipo de trabajo para acometer todo lo que pueda pasar. Hay que darle naturalidad a estas cosas que pasan en el fútbol, porque pasan todos los veranos y van a pasar el verano que viene. Hasta el 1 de septiembre puede pasar y lo tenemos que asumir".

🗣️ Víctor Orta: "En 90 minutos puede pasar de todo y lo hemos demostrado ya en muchas finales". 🏆🇬🇷#SuperCup #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 16, 2023

Cuestionan a Orta sobre el entretenimiento que le llega a Acuña con la oferta del Aston Villa de Monchi y sale con habilidad por las ramas. "Creo que al profesional es imposible que le afecten esas cosas. No creo en esas cosas. Creo que el profesional salta al campo, se centra en el fútbol, en el balón, se centra en ganar... Estamos hablando de un nivel de profesionalismo que de verdad no creo que te pueda afectar", concluye.

El acuerdo por Bono

El nombre propio que parece más cercano a su traspaso es el de Bono, pero Orta no quiere distracciones en un día como el de hoy. "Sólo ha habido preguntas, no han hecho ninguna oferta en firme y está claro que se nota un movimiento más intensificado porque para todos los equipos cierra el mercado el día 1. Sí noto más intensidad en todos esos requerimientos. Estoy seguro de que los agentes de los jugadores tienen más información que en su momento nos harán llegar. Lo que sí noto es más intensidad porque todos estamos finalizando el mercado y creo realmente que tenemos buenos jugadores. Los equipos que los puedan pagar y los paguen a un precio fuera de mercado podrán pensar que pueden ser útiles para ellos".

El director deportivo sevillista sí se muestra bastante ilusionado con el cierre del mercado y las opciones existentes. "Confío en trabajar todos juntos para que el día 2 de septiembre, que es cuando realmente empieza, tengamos una plantilla competitiva, que aspire a cosas, que la podamos hacer mejor y equilibrada. En el club hay conocimiento, capacidad, información y trabajo para conseguirlo".

Incluso pregona la capacidad de su equipo de trabajo para manejar las diferentes alternativas del mercado. "No me cabe ninguna duda de que hay capacidad de reacción porque en este club, antes de que llegara yo, había una secretaría técnica con un montón de información. Lo que yo he podido traer con mi equipo de trabajo es más información y conocimiento. No me siento preocupado en ese sentido. Tendremos opciones como tendrán otros equipos".

El partido, una isla

El hecho de jugar una final continental en este tiempo de tanto ajetreo para él es una isla placentera para Orta. "Hay que estar centrados en el partido. Todo el mundo tendrá sus prioridades, la nuestra es una final. Hay otros equipos que tendrán otras prioridades. Creo que hay que pensar que cada uno está priorizando lo que necesita para su equipo. Nosotros hoy tenemos una final y es nuestra absoluta prioridad".

Entonces recibe la pregunta sobre Soumaré, el centrocampista del Leicester y sale por la tangente. "No hablo de jugadores que no están aquí. Ojalá haya algún jugador del nivel de Djibril Sow que podamos traer".

Y una nueva reivindicación para unas horas de tranquilidad: "Hoy me voy a permitir pensar sólo en fútbol, aunque sea solo cuatro horas, una en la previa, dos el partido y otra al final. Me voy a permitir el lujo, por una vez durante el mercado, de pensar sólo en fútbol porque también habrá un momento que se podrá disfrutar del fútbol sin pensar en lo de fuera. Así que, que nadie me llame de agentes ni equipos".