Fernando, Coke y Luis Fabiano explican qué significa la Europa League para el Sevilla

Fernando, Coke y Luis Fabiano. Tres nombres que están con letras de oro grabados en la historia del Sevilla y cuyo fulgor arrecia cuando se acerca la Europa League, que los encumbró a los tres no sólo en el Olimpo nervionense. A través de UEL Show, una programación especial de la UEFA previa al regreso de la competición, los tres explican qué significa este trofeo para el hexacampeón, que este miércoles retoma su torneo fetiche, que no juega desde que... alzó su sexto título, en Colonia, el 21 de agosto de 2020...

El actual mediocampista brasileño del Sevilla, que ante el Elche reapareció y terminó luciendo incluso el brazalete de capitán, recuerda qué significó aquel título que ganó como uno de los pilares del nuevo equipo que construyeron Monchi y Julen Lopetegui, ganando la final con aquella remontada ante el Inter. Y también qué significa el torneo para su hexacampeón "Siempre que estamos en esta competición, los otros equipos miran al Sevilla de una manera diferente", afirma, y añade finalmente: "El Sevilla es un club temido en esta competición y esperamos que este año sea igual".

Coke, héroe de la última final del trienio mágico de Unai Emery, también da su visión para la UEFA sobre la trascendencia de la UEL entre la afición y el club de Nervión, que logró el quinto torneo gracias a sus dos goles en la final ante el Liverpool. "La afición recuerdo que, habiéndola ganado recientemente, la acogieron con muchísimas ganas. Te dan la sensación y te hacen saber como futbolista la importancia que tiene esa competición".

Y Luis Fabiano, el hombre que abrió la veda con aquel testarazo inapelable a centro de Daniel Alves, el 10 de mayo de 2006 en Eindhoven, incide en ese carácter especial. "El Sevilla es un especialista en jugar la Europa League. A la afición le gusta esta competición. Apoyan al equipo para que todo acabe yendo bien".

El primer título internacional de Fernando fue también la UEL, que ganó con el Oporto en 2011, tras eliminar al Sevilla en octavos (1-2 y 0-1, con gol de Luis Fabiano en Dragao). Por eso son sorprendentes sus palabras referidas al Sevilla, pese a su paso por un gigante como el Manchester City y de haber ganado también títulos con el Galatasaray. "Es el club más importante de mi carrera. El Oporto también fue importante, allí fue el inicio, pero en el Sevilla he conseguido mi máximo nivel como profesional… En todo, en cuanto a pases, a robar balones y estar feliz dentro del campo. Lo estoy haciendo todo bien. El Sevilla, con seguridad, va a ser para mí el club del que le hable a mis hijos: 'Aquí fue donde yo conseguí el mejor nivel de mi carrera".

Sobre aquella final tan espectacular ante el Inter (2-3), Fernando recordó para la UEFA: "Fue una final muy complicada. Encajamos un gol al principio del partido. Pero el equipo estaba muy concentrado. Sabíamos de la capacidad que tenía el equipo para revertir la situación y lo conseguimos. Ese título me dio mucha confianza. Fue un momento muy bonito. Un momento que uno no vivía desde hacía muchos años y conseguí revivirlo. Fue un momento espectacular, un momento fantástico".

Coke habla de los objetos fetiche con los que recuerda sus tres títulos de UEL: "Esto es una réplica, creo que de la primera que ganamos en Turín. Para el 80 % de ese equipo era la primera vez que jugábamos algo tan importante. Lo vivimos todos al máximo, tuvimos la fortuna de ganar. Y creo que otra vez el equipo se reconstruyó, se vino arriba y tocaba pelear por algo que a este club lo había hecho muy grande".

Luego, enseña la camiseta de su gran noche, la de Basilea el 18 de mayo de 2016. "Esta (camiseta) es de la final de Basilea, es un gran recuerdo que a lo mejor me la pongo para jugar algún partido con mis amigos. En el primer gol, aparezco cas de media punta y luego Vitolo hace un jugadón y me cae, me cae ahí a mí y digo, pues hay que tirar a puerta, porque en esa posición… Mi cara en el suelo es como que no me lo creo. Y en el segundo les robamos en una salida de balón suya, hay un poco de confusión, porque algunos se pararon, yo estaba en fuera de juego, pero el balón venía de un rival, que yo lo sabía perfectamente. Y vi a todos parados y dije, qué hacen, voy a celebrarlo".

Y Luis Fabiano rememoró la noche inolvidable de Eindhoven, el 10 de mayo de 2006. "La característica de ese Sevilla era jugar rápido. La clave era la velocidad de Jesús Navas, Adriano, Daniel Alves… Daniel y yo teníamos muy buena conexión. Ya sabíamos lo que estaba pensando el otro. Sabía que no tenía que ir hasta la línea para dar el centro. Todavía lo recuerdo con claridad. Es inexplicable, porque fue mi primer título con la camiseta del Sevilla, y fue un título europeo. Nuestra calidad no cambió. Trabajamos aún más. Comenzamos siendo mejores aún y más preparados para ganar más y más títulos", dijo sobre el siguiente título, en Glasgow.