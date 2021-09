Wolfsburgo-Sevilla, en directo el partido de Champions: once inicial

Ya se conoce el equipo inicial del Sevilla que saltará al césped del Volkswagen Arena para medirse al Wolfsburgo a partir de las 21:00.

El once titular del Sevilla está formado por con Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán, Papu Gómez; Suso, Ocampos y Rafa Mir.

Julen Lopetegui, que no puede contar con En-Nesyri por estar sancionado, tras su expulsión ante el Salzburgo, y también lesionado muscularmente, introduce tres cambios respeto al once que se midió al Espanyol. Entran Fernando, Papu Gómez y Rafa Mir por Delaney, Rakitic y el delantero marroquí.

El Wolfsburgo también ha dado a conocer ya su once inicial, sin grandes novedades.

La previa

Tercero de la Bundesliga frente a tercero de la Liga. Un partido de altura y buen nivel competitivo es el que afronta el Sevilla en su visita al Wolsburgo, con motivo de la segunda jornada del Grupo G de la Champions. La Liga de Campeones empieza a ponerse interesante con esa nueva jornada, que debe definir los puestos de un grupo tremendamente igualado tras los dos empates a cero de la primera jornada.

El Sevilla de Lopetegui tratará de enmendar la plana en su visita al Wolfsburgo, al que ha elogiado Monchi por su respuesta como "un equipo": "Un bloque donde no destacaría individualidades. Es físico, fuerte, con velocidad e incorporaciones de segunda línea. No llama mucho la atención porque no tiene un nombre llamado a ser importante pero hasta hace nada era líder y el año pasado consiguió la plaza de Champions", dijo en SFC Radio.

Al partido, que será arbitrado por el búlgaro Kabakov, que nunca ha dirigido al Sevilla en Europa, llega el conjunto de Lopetegui fortalecido por sus triunfos ante Valencia y Espanyol y con la baja de En-Nesyri. El delantero marroquí fue expulsado en el partido ante el Salzburgo y además se lesionó muscularmente en la última cita liguera.