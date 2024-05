Abogado penalista compara la agresión a Ocampos con el pico de Rubiales: “Es muchísimo más grave y la sociedad se puso una venda”

La temporada del Sevilla está llegando a su fin. A falta de cinco jornadas para el término de la campaña, los de Quique Sánchez Flores han asegurado, virtualmente, la permanencia en LaLiga EA Sports, en un año en que decenas y decenas de capítulos que quedarán en la historia nervionense se han sucedido.

Uno de ellos ocurrió en el Estadio de Vallecas. En la visita del Sevilla al Rayo en el mes de febrero, un aficionado agredió a Lucas Ocampos cuando este se acercó a la banda para sacar de banda. "Le tocó la zona del glúteo", aseguró el colegiado Francisco José Hernández Maeso en el acta del encuentro. Finalmente, el Comité de Antiviolencia dio carpetazo al asunto con una "sanción de 6.000 euros y la prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses al hincha identificado menor de edad y seguidor del equipo local".

La comparación con el pico de Rubiales

Ahora, algo más de dos meses después, un abogado penalista ha comparado esta agresión con el pico de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino. En el podcast La Placita Amarilla, Antonio Maroto ha asegurado que le parece "muchísimo más grave" el episodio sucedido en Vallecas, ya que "el beso de Rubiales a Jenni Hermoso no trae violencia. Desde mi punto de vista, cuando un sujeto le mete el dedo en el culo a otro, evidentemente, sí está empleando esta violencia".

Además, el abogado añadió su sorpresa por cómo actuó la opinión pública en el caso de la agresión a Lucas Ocampos: "Me llama la atención que la sociedad, en este caso, lo está viendo en un tono jocoso o cómico. Te puedo garantizar que a lo largo de mi vida he podido comprobar cómo gente en momentos de euforia o más personales, sí que se dan esos besos. Lo que yo no he visto es que alguien pase por la calle y le meta a otro un dedo en el culo. Me parece una situación muy grave. No sé por qué, pero la sociedad se pone una venda y entiende que en estos casos no debe entrar. Me parece muchísimo más grave". "Esto te hablo en base a la ley", añade.

La reacción de Ocampos

En aquel momento, Lucas Ocampos se contuvo al ver que el aficionado era menor de edad. El argentino le recriminó el acto, pero mantuvo la calma y le comentó a algunos jugadores rivales y al árbitro lo que había ocurrido.

Tras el encuentro, ya en la Zona Flash, el extremo sevillista explicó lo ocurrido en los micrófonos de DAZN: "Ojalá LaLiga lo tome con seriedad como hace con el racismo. Siempre hay un tonto que no representa a una afición como la del Rayo. Si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede pasar... me contuve porque tengo dos hijas y sé lo que puede pasar".