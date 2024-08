Acuña debuta en River y carga durísimamente contra la directiva de Racing

Marcos Acuña debutó la pasada madrugada en el Estadio Monumental con motivo del partido River Plate-Newell's Old Boys, encuentro de la duodécima jornada de la Primera argentina que terminó como empezó, con cero a cero. Lo jugoso de su debut inmediato, como titular, llegó tras el encuentro.

El ex sevillista ha sufrido constantes mensajes a través de redes sociales por su supuesta traición al club en el que se crio futbolísticamente y con el que mantiene vínculos emocionales, el Racing de Avellaneda. Por ello, tras el partido, fue preguntado sobre si había habido alguna posibilidad de firmar por la Academia, y su respuesta fue durísima.

Curiosamente, sus declaraciones llegaron tras el clásico de Avellaneda, que enfrentó a Racing con Independiente en el Cilindro, el estadio Presidente Perón, que también terminó con empate a cero.

Donde no empató Acuña fue en las declaraciones. El ex sevillista acusó directamente a la directiva académica de haber "ensuciado" su figura y, sobre todo, la de su familia, culpando a los directivos blanquiazules de haber instigado a los mensajes con amenazas por haber fichado por River Plate. Cuitas domésticas del fútbol argentino, tan ardiente.

¿Le costó mucho la decisión de aceptar la oferta de River teniendo en cuenta que había pasado por Racing? "No, no. Si te digo la verdad, y esto no lo quiero hablar más, el único que me llamo fue River, fue Marcelo, del fútbol argentino. Y creo que los dirigentes de Racing se manejaron muy mal. Me ensuciaron a mí, a mi familia, recibí amenazas de mucha gente, más que nada a mi familia. Y sólo por lavarse las manos ellos (los dirigentes de Racing)".

Sobre la llamada de Marcelo Gallardo, dijo. "Hablamos mucho de lo que quería para mí, de lo que yo podía dar. Así que nada, me convenció de venir y acá estamos".

También habló de su debut y del empate. "Bien, feliz de volver al fútbol argentino. El partido se hizo muy trabado, muy físico y hay que seguir tirando para arriba para conseguir los objetivos que tenemos. Es un grandísimo club, los compañeros, todos me recibieron muy bien. Y nada, seguir trabajando y acomodándome a lo que quiere el técnico".

Asimismo se le preguntó por su ilusión por ganar por la Copa Libertadores, tras su debut en la duodécima jornada liguera. "A quién no, a quién no. Vine a un club que es copero así que feliz y a tratar de dar lo mejor acá".