‘El adiós de Navas’, el libro que relata la carrera de la leyenda del Sevilla

‘El adiós de Navas’. Así se titula la obra que relata la brillante trayectoria de 22 temporadas en la élite como jugador profesional del futbolista más importante de la historia del Sevilla y del hombre más laureado en la historia de la selección española, Jesús Navas González. Este 22 de noviembre, día después de trigésimo noveno cumpleaños y casi un mes antes de su ‘adiós’ definitivo, será presentado el libro que han escrito los periodistas Miguel Gallardo y Marina Bernal con la colaboración de multitud de personalidades claves en la vida deportiva del eterno capitán del Sevilla. Desde Luis de la Fuente, pasando por Joaquín Caparrós hasta su mujer, Alejandra.

Portada del libro. / Manuel Olmedo y Manuel Gómez

La presentación del libro

El acto de presentación del libro se realizará en el Teatro de la Fundación Cajasol, en la calle Chicarreros, junto a la Plaza de San Francisco, en Sevilla. En torno a las 19:30 comenzará el evento que estará presidido por el presidente de la fundación, Antonio Pulido. Se trata de una obra editada por Sevilla Press. En el conjunto de relatos sobre la carrera de Jesús Navas no sólo aparecerán personas de su vida deportiva, qué también, como Pablo Blanco o Cristóbal Soria, con el que coincidió durante muchos años cuando era delegado del club, sino también con un gran elenco de periodistas que han contado la vida de Jesús Navas desde sus inicios. Comunicadores como Manolo Aguilar o José Antonio Sánchez Araújo, de Radio Sevilla, Alfredo Relaño, presidente de honor del Diario As y director del periódico hasta 2019 u otros como José Manuel García, experiodista de Marca, Rafael Pineda, de El País, o Guillermo Rai, de The Athletic.

El avance de Luis de la Fuente

No obstante, entre los colaboradores del libro, ‘El adiós de Navas’, destaca su último seleccionador nacional que le hizo, por segunda vez, campeón de Europa, Luis de la Fuente. El riojano, en la obra, describe cómo recuerda al capitán del Sevilla cuando lo conoció en la cantera de Nervión: “Recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Jesús Navas. —escribe el seleccionador en el libro-- Yo estaba entrenando al Juvenil de División de Honor del Sevilla y era un partido que él estaba jugando con el Cadete del Sevilla FC. La primera impresión que me dio es que era un chico finito, muy delgadito, pequeño físicamente, pero que tenía unas condiciones impresionantes. Marcaba la diferencia en su equipo. Mi primera impresión fue evidentemente futbolística y comprendí que ahí había un jugador de mucho más talento y que iba a tener un gran futuro por delante. En el plano deportivo tendría que destacar de él, fundamentalmente profesionalidad, talento y ambición. En el plano personal, también podría repetirme, pero me decanto por honestidad, honradez y que es buena persona”, aseguró el seleccionador nacional.