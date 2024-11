La agencia Idumbo apunta a que llegará al Sevilla - Rayo Vallecano: “Tu talento es vital”

El Sevilla de García Pimienta continúa en la búsqueda de recuperar efectivos de cara a la vuelta de la competición. Ya en la última cita liguera, ante Leganés, el técnico catalán tuvo que sobreponerse a las múltiples bajas, especialmente en el frente de ataque. Tanto fue así, que tuvo que innovar, sin éxito, juntando a Iheanacho e Isaac Romero. Desde entonces, en la ciudad deportiva hispalense han ido recuperando hombres para la causa con el objetivo de intentar enderezar el vuelo en LaLiga, como son los casos Loïc Badé, Suso Fernández o Saúl Ñíguez, este último que se ha reincorporado esta mañana.

Saúl Ñíguez y Jesús Navas reciben el 'pasillito' por sus cumpleaños / Mario Míjenz

Las bajas de García Pimienta

El Sevilla, para el partido ante el Rayo Vallecano, lleva dos semanas con tres principales dudas de cara a la próxima convocatoria de García Pimienta: Suso Fernández, Saúl Ñíguez y Stanis Idumbo. El gaditano regresó a los entrenamientos el pasado lunes y, salvo gran sorpresa, estará disponible el domingo tras superar una pequeña sobrecarga muscular que le impidió estar en Butarque hace dos semanas. Diferentes son las situaciones de Saúl y Stanis. El ilicitano ha vuelto a entrenar con el resto del grupo este jueves después de estar dos meses en el dique seco tras sufrir una de las lesiones más graves de su carrera deportiva. Se espera que el jugador cedido por el Atlético de Madrid sí forme parte de la convocatoria de este domingo y comience, poco a poco, a recuperar la forma competitiva.

La confianza para la vuelta de Idumbo

Más dudas, hasta esta mañana, hay con el joven extremo belga del Sevilla, Stanis Idumbo. Desde el pasado viernes, que se ejercitó al margen del grupo sobre el césped de la ciudad deportiva, ha pasado desapercibido y parecía estar más lejos de volver, aunque sus plazos de recuperación apuntaban al encuentro de Rayo Vallecano como fecha de regreso. No obstante, con, únicamente, dos entrenamientos por delante antes del Rayo, parece complejo que el ex del Ajax le diese tiempo a reincorporarse con el resto del grupo. Pero, su agencia de comunicación, Klasbak Sports Group, ha publicado esta tarde, a través de sus perfiles en redes sociales, que el regreso de Stanis Idumbo a los terrenos de juego será el domingo ante el Rayo Vallecano: “¡Todos esperamos verte de vuelta en el campo contra el Rayo Vallecano! Tu determinación y talento son vitales para el Sevilla y no podemos esperar a verte brillar de nuevo. Estamos motivados a la espera de la unidad y de que continúes en este gran momento. Juntos llegaremos a la victoria”, apuntó la agencia francesa.

Dos días son los que le quedan a Idumbo para volver a las órdenes de García Pimienta, una recuperación que, por demarcación, es clave para el Sevilla al no tener otro extremo izquierdo natural en su plantilla a disposición, debido a la grave lesión de Chidera Ejuke.