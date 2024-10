Agoumé, incrédulo por la polémica del penalti: “El del año pasado fue mucho peor”

El Sevilla se llevó el primer derbi de la temporada ante el Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Por la mínima, 1-0, ganó el conjunto de García Pimienta con una acción polémica que cambió el devenir del encuentro, la mano de Diego Llorente que acabó traduciéndose en un penalti que anotó Dodi Lukébakio. A partir de ahí, el cajón de las opiniones sobre las manos en el fútbol español se volvió a abrir, como en casi cualquier jornada de LaLiga. Esta vez Martínez Munuera, el árbitro del encuentro, la vio clara y no necesitó la ayuda del VAR pese a las múltiples reclamaciones del Betis por el penalti a favor del Sevilla, tanto en el encuentro como fuera de él.

Agoumé en la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán tras el derbi / Mario Míjenz

Agoumé no entiende la polémica de la mano de Diego Llorente

Sobre dicha polémica, habló en la zona flash del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán Lucién Agoumé. El centrocampista francés, ya en castellano pese a llevar menos de un año en Sevilla, aseguró que no entendía el revuelo por la mano de Diego Llorente tras señalar el penalti el colegiado Martínez Munuera: “Para mí es un penalti claro. No sé por qué la gente quiere empezar una polémica si es claro”. Asimismo, comparó la acción con el penalti en contra que se le señaló al Sevilla, precisamente, en el último derbi celebrado en el Benito Villamarín. En aquella ocasión, fue Lukébakio quien protagonizó la mano: “El penalti del año pasado fue mucho peor que el de hoy, no sé porque hay polémica”, explicó Agoumé.

El francés, ya en la zona mixta, habló sobre el partido del Sevilla y de su primer derbi, el de Agoumé, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, pues solo vivió el de la vuelta la pasada temporada: “Hoy fue un partido importante para nosotros. Hemos jugado bien, hemos trabajado toda la semana y hemos conseguido la victoria. Fue mi primer derbi aquí en el Sánchez-Pizjuán. El ambiente fue espectacular. Hemos dado todo en el campo para esta gente que ha estado con nosotros todo el partido. Ahora vamos a celebrar todos juntos”, explicó.

El crecimiento de Agoumé

Asimismo, Agoumé dejó claro que el Sevilla tiene que seguir dando pasos hacia al frente para llevar al club donde debe estar: “Es lo que tenemos que hacer, somos el Sevilla. Tenemos que luchar siempre hasta el final para estar arriba con nuestro equipo. Hemos empezado un poquito así la temporada, pero confiamos en lo que estamos haciendo con el técnico, con el míster y estamos mejorando para seguir así. Me siento bien, estoy sumando minutos, tomando ritmo y me siento mejor físicamente. Era el último derbi de nuestro capitán Jesús y queríamos que se vaya con una victoria y estamos felices con él” apuntó.

Agoumé, con las lesiones de Sow y Saúl, sigue dando pasos al frente en el Sevilla de García Pimienta en el que cada vez está más asentado y consolidándose en la élite, tras venir sin apenas rodaje el pasado curso. Ahora, durante este parón, volverá a viajar con la selección sub 21 de Francia, donde fue titular en los últimos dos encuentros, para cumplir con sus compromisos internacionales.