Agoumé: "Mejor me callo porque si no voy a decir cosas..., pero cada año es lo mismo"

El francés Lucien Agoumé, centrocampista del Sevilla, criticó el arbitraje del colegiado Alejandro Muñiz (Comité Gallego) durante el partido en el que perdieron contra el Real Madrid (2-0) y optó "mejor" por callarse porque, en su opinión, "cada año es lo mismo", en referencia a decisiones en contra de su equipo.

"Nosotros hemos salido para jugar nuestro partido. Después, hay muchos episodios en el partido; de arbitraje también. Mejor me callo porque si no voy a decir cosas… mejor no decirlas", comenzó sus declaraciones en Movistar +.

"Es siempre lo mismo, cada año es lo mismo. Nosotros venimos a jugar nuestro partido pero creo que no manejamos nosotros. Lo intentamos en el campo, pero hay decisiones que no son claras. Pero estoy feliz de mis compañeros y lo que hemos hecho hoy; merecíamos un poco más", completó.

Un Sevilla que sufrió dos expulsiones: el brasileño Marcao, por doble amarilla en los minutos 37 y 68, y su técnico, Matías Almeyda, en el descanso.