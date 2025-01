Ronaldo y Drogba, los referentes de Akor Adams: "No podía decir que no al Sevilla"

El nigeriano Akor Jerome Adams, segundo refuerzo del Sevilla en el mercado de invierno tras la llegada del suizo Rubén Vargas, ya viste con la camiseta nervionense después del acto de presentación oficial ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán, un momento que el delantero que llega procedente del Montpellier ha aprovechado para mostrar la ilusión y las ganas con que llega a la liga española.

“Han sido unos días magníficos, estoy muy contento. Sabemos que el Sevilla es un magnífico club y no podía decir que no. Es un club muy grande, estoy concentrado en ayudar al equipo y al entrenador”, ha comentado el nuevo delantero sevillista ante los periodistas. Al nigeriano se le ha recordado que no tuvo un buen inicio de campaña este año en Francia. “Siempre en el fútbol hay buenos momentos y otros malos. Empecé el año en el Montpellier y ahora estoy en el Sevilla con grandes jugadores. Hay que pensar en el futuro”, insistió para reconocer que ha llegado animado por Ejuke: "Hablé con él y me dijo simplemente que tenía que venir, que me iba a encantar. Kelechi (Iheanacho) también. Y estoy muy contento de haberles hecho caso”.

El compromiso de Akor, que dijo fijarse siempre como delantero en Ronaldo Nazario y Didier Drogba, habla de una adaptabilidad inmediata: “Soy un compañero de equipo y un jugador completo que quiere ayudar. Voy a darlo todo por este equipo y va veréis cómo me definiréis como jugador. La acogida ha sido buena, voy a intentar adaptarme lo más pronto posible para ayudar al equipo. Sabemos la historia que tiene en Europa. El nombre del Sevilla es ya muy grande”.