Alberto Flores: “Los jóvenes quieren ir a la guerra en el derbi… eso me gusta”

El derbi es el derbi. Ya sea en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante 42.500 personas o de prebenjamines en el ciudad deportiva. Es algo que saben a la perfección los jugadores de la cantera del Sevilla y del Betis cuando llegan estos partidos especiales que son “más que tres puntos”. El amor hacia unos colores y unos valores. Por eso, los futbolistas que llegan desde las etapas formativas hasta el primer equipo parten con cierta ventaja en este tipo de encuentros y son los encargados de explicarles al resto lo que significa el derbi sevillano. Esa ha sido la tarea en la última semana de Alberto Flores López (Fuentes de Andalucía, Sevilla, 10 de noviembre de 2003).

El fontaniego, portero y capitán del Sevilla Atlético, ha atendido a Diario de Sevilla en las horas previas al derbi de filiales, conocido como El derbi chico. Este verano, tras renovar hasta 2027 con el club, asumió el brazalete del equipo de Jesús Galván y es uno de los hombres que se encuentra entre el primer equipo y el filial. De hecho, ya tuvo la oportunidad de debutar la pasada temporada en Copa del Rey ante el Getafe.

Pregunta.Buenas, Alberto. Semana especial. Semana derbi chico, ¿cómo está y cómo lo está viviendo?

Respuesta.La verdad es que la victoria del fin de semana pasado nos dio muy buenas sensaciones para afrontar esta semana. Todos sabemos que son tres puntos, pero son muy especiales y un poquito diferentes. Lo afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas.

P.Vienen de una dinámica muy negativa hasta este fin de semana que han vuelto a ganar, ¿ha sentido impotencia al no poder ayudar a sus compañeros por la lesión de Nyland?

R.Sí, he sufrido mucho. El otro día, pues con la victoria solté un poco esa rabia y esa impotencia que tenía de no poder ayudar al equipo. Obviamente, aquí hay jugadores que, si no puedo estar yo, sé que van a rendir y dan un nivel espectacular. Pero la verdad es que se han dado malos resultados y uno los sufre mucho. Ya no sólo por capitán o por veterano, sino porque el Sevilla Atlético para mí es algo muy importante. Es mi vida ahora mismo y lo sufro mucho, no me gustaba nada cómo estaba la situación.

P.¿Cómo fue ganar en el Cerro del Espino ante uno de los mejores de la categoría como el Atlético de Madrid B? Todo el mundo daba a sus rivales como favoritos.

R.Fue una victoria de equipo, de familia. Una victoria de las que hace mucha unión. El Atlético de Madrid tiene un equipazo y va en una dinámica muy buena. Sabíamos que íbamos a tener que sufrir mucho, pero estando juntos, y siendo un equipo con compromiso, íbamos a tener nuestras posibilidades. Al final, la verdad es que metió Antonetti un golazo para darnos la victoria. Lo celebramos mucho porque fue una victoria súper trabajada, de las que hacen equipo.

P.Es su quinto derbi chico. Lleva tres empates y una derrota, ¿es una espina clavada este partido?

R.La verdad es que sí. El último derbi que gané fue para ganar la liga de Liga Nacional (segunda división juvenil) y fue un derbi muy bonito, que llevó un título. Pero la verdad es que sí. Con el derbi chico tengo esa espinita y quiero quitármela ya. Que se dé la victoria y ojalá que sea este viernes.

P.¿Cómo está preparando este primer derbi como capitán? No sé si igual se fijaba en el pasado en cómo lo hacían Capi, Valentino o Xavi Sintes.

R.Los más veteranos llevan ya mucho tiempo en el club. Sabemos lo que es un derbi. Lo hemos jugado, aunque no sea ‘derbi chico’. Pero han jugado muchos derbis en cantera y lo intentamos transmitir a los más jóvenes. Transmitir que son tres puntos, pero muy especiales. Hay que salir con un plus de ganas y de mayor de motivación, porque así lo requiere. Es un partido que puede decantar mucho para un lado o para otro. Lo intentamos inculcar a los más jóvenes y hay jóvenes que van a la guerra. Quieren ir a la guerra y eso me gusta, eso nos gusta a todos los veteranos y así es mucho más fácil.

P.No hace ni una semana que estuvo en la conjura de Jesús Navas antes de su último partido en el Sánchez-Pizjuán, ¿cómo es su relación con él y cómo de especial es para usted esos momentos?

R.Para Jesús no hay palabras de agradecimiento. Yo se lo dije. Nos faltarán vidas para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros y el ejemplo que da día a día es algo que para nosotros es algo inolvidable. Como dije en la charla, cada vez que entramos por aquí necesitamos un referente, un ejemplo donde mirarnos. Hemos tenido la suerte de que Jesús ha sido el mejor ejemplo que ha podido pasar por aquí. Estaré siempre agradecido de la relación que tengo con Jesús Navas. Es de las mejores personas que he conocido, ya no solo en el fútbol, sino en la vida general.

P.El año pasado estaba en una plantilla con multitud de campeones del mundo, además de Jesús Navas, con gente como Sergio Ramos, Marcos Acuña u otros como Rakitic, ¿cómo llega a asimilar y normalizar eso?

R.Yo muchas veces lo intento, porque el ser humano creo que es un poco así, que hasta se normaliza lo extraordinario. Me gusta que día a día me recuerde que estar aquí es una suerte y que vivir lo que he vivido y lo que estoy viviendo es una suerte increíble. Tengo que estar muy agradecido y, aunque muchas veces tienda un poco a normalizarlo, porque al final en el día a día tanto tiempo pues lo normaliza un poco, pero yo intento no hacerlo. Es algo que ni en mis mejores sueños estaba, compartir vestuario con gente tan importante.

P.En un mes se cumplirá un año de su debut con el primer equipo del Sevilla, en Copa del Rey ante el Getafe, ¿cómo recuerda ese día y cómo se enteró de la noticia?

R.Fue en el calentamiento, estaba con Marko (Dmitrovic) y ya hizo un poco de caras raras. Tenía molestias y yo estaba un poco preparado, porque sabía que ya venía arrastrando unas pequeñas molestias que tenía ahí en la espalda. Marko decidió que no estaba para jugar y a partir de ahí pues intenté estar concentrado y hacerlo lo mejor posible. Es un día que recuerdo con mucha alegría porque fue una victoria muy importante, veníamos de una dinámica mala. También fue el debut goleador de Isaac, así que fue todo muy bonito todo. Es un día que estará ahí para toda la vida.

P.Cuando acabó la temporada, sobre la bocina, renovó con el Sevilla hasta 2027, ¿llegó a estar preocupado por su nuevo contrato?

R.Estaba tranquilo porque sabía que donde quería estar era aquí. El club también iba a poner de su parte y sabía que iba a llegar el momento. Todas las partes llegamos a un acuerdo y por esa parte estaba bastante tranquilo.

P.Hace poco habló de usted José Luis Silva, exentrenador de portero del Sevilla, ahora en Arabia Saudí. Dijo que lo único que le faltaba a Alberto Flores era ponerlo, ¿se ve preparado para dar el salto como lo hizo Sergio Rico?

R.Silva para mí es una persona muy importante. Lo recuerdo con mucho cariño. Me dio alegría escucharle porque al final hemos compartido muchos momentos y vivencias juntos. Ha sido una persona muy importante, me ha enseñado muchísimo. Le estoy eternamente agradecido por el trato personal, que ha sido espectacular. Siempre me trató con respeto y de buen rollo. Obviamente trabajo cada día a día para eso, para estar preparado. Me encantaría tener minutos y tener partidos, pero sé que ahora toca el filial. Me toca hacerlo bien con el Sevilla Atlético y, si se da la oportunidad, pues estar preparado. Me preparo en el día a día para cuando llegue.

P.Su nombre siempre se ha vinculado al de Andrés Palop. Recogió los guantes del excapitán del Sevilla el día de su despedida en el Sánchez-Pizjuán y siempre se le ha tildado del “heredero”, ¿es algo que le ha llegado a molestar en algún momento?

R.No, para nada. Sé que para hacer la mitad de la mitad de lo que hizo Andrés es muy difícil. Casi imposible. Es la realidad, es una leyenda. Creo que entra entre los mejores jugadores de la historia del Sevilla. Para mí tener una relación con Andrés es una suerte. Cada vez que hablamos se lo agradezco porque tener a esa figura tan cerca, para cualquier consejo o cualquier punto de vista que él tenga, para mí es una suerte. Es una persona que sabe muchísimo, es increíble, las familias también son bellísimas personas… Tener esa figura cerca me motiva más que otra cosa. Ojalá algún día pueda parecerme a la mitad de la mitad de la mitad que él. Eso significaría que estaría haciendo las cosas muy bien.

P.Por último, ¿cuál es el objetivo personal de Alberto Flores para la 2024-25?

R.El objetivo personal no es otro que hacer una buena temporada con el Sevilla Atlético. Dejar al filial donde está, que es donde se merece, y no en los puestos de abajo. Estar preparado por si llega la oportunidad. Es por lo que venimos día a día, tanto mis compañeros como yo. Muchos la han tenido y la han aprovechado, porque aquí hay gente de mucha calidad y de mucho valor. Por lo tanto, estar bien con el Sevilla Atlético y, por supuesto, estar preparado por si se da en el primer equipo, que es el sueño y el objetivo.