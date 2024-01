Alberto Flores: "Palop me dio su camiseta y ésta es para él"

Alberto Flores no se podía creer lo que había vivido en Getafe, donde debutó con el Sevilla y donde se acordó de su gran ídolo, Andrés Palop, con quien vivió una historia muy curiosa cuando, siendo niño, el valenciano le regaló su camiseta. En el Coliseum, el canterano sorprendió con sus intenciones.

“Esta camiseta (la suya), tiene una cosa que no lo había dicho. Andrés Palop me dio su camiseta y ésta, ahora le voy a hablar y ésta es para él. Él me dio la de su último partido y ésta, que es el primero mío, va para él. Tengo contacto casi diario con él. Le estoy muy agradecido a él y a su familia. Es una pequeña historia muy bonita”, expresó el canterano.

Alberto explicó cómo se enteró que tenía que jugar. “Estábamos calentando, le dio un pinchacito en la espalda de algo que le estaba dando problemas y he tratado de calentar y concentrarme rápido. Yo creo que es mejor así, no te da tiempo a pensar y sales concentrado. Para mi ha sido un sueño. Hace tres años vine aquí como un aficionado más y hoy la afición corea mi nombre. Era un sueño”.

El meta también hablaba de cómo había sido la noche. “Ha sido un partido en el que no han tenido muchas ocasiones pero tras el gol nuestro nos han empezado a someter. Pero hemos sabido sufrir”.